In der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sollen mindestens 1200 Asylanträge zu Unrecht bewilligt worden sein. (dpa)

In der Affäre um die Bremer Außenstelle der Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vermutet der Anwalt der Hauptbeschuldigten, Erich Joester, eine Intrige. Seine Mandantin sei aus niederen Motiven von einem ihrer Mitarbeiter bei der Bamf-Bundesbehörde angeschwärzt worden. So erst seien die Ermittlungen wegen mutmaßlichen Asylmissbrauchs in Gang gekommen. Der Mann habe einen Rochus auf Ulrike B. gehabt, "die waren sich spinnefeind", sagte Erich Joester am Mittwoch dem WESER-KURIER.

Hintergrund des schlechtes Verhältnisses zwischen der damaligen Amtsleiterin und dem Mitarbeiter sollen disziplinarrechtliche Beschwerden gegen den Mann gewesen sein. Nach Darstellung von Joester handelt es sich um Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe.

Joester vertritt B. in dem Verfahren, in dem der ehemaligen Regierungsdirektorin und fünf weiteren Beschuldigten vorgeworfen wird in 1200 Fällen dafür gesorgt zu haben, dass Flüchtlinge ohne rechtliche Grundlage einen Schutzstatus erhielten.