"The Pearl Harts" während eines Auftritts in Polen (Archivfoto). (Imago)

Schock für die Band The Pearl Harts: Der Rockband wurde kurz nach dem Auftakt ihrer Europa-Tournee ein Großteil des Equipments gestohlen. Das erste Konzert fand am 26. Januar in Brüssel statt. Danach machten sich die beiden britischen Musikerinnen, Kirsty Lowery und Sara Leigh Shaw, in einem Van auf den Weg nach Hamburg, wo am 30. Januar das nächste Konzert stattfand. Auf dem Weg übernachtete die Gruppe in Bremen, als der Van der Musiker aufgebrochen wurde, wie sie auf ihrer Facebook-Seite schreiben. Gestohlen wurde Instrumente und Ausrüstungsgegenstände im Wert von umgerechnet mehr als 9000 Euro.

Die Polizei Bremen bestätigte die Angaben der britischen Band auf Nachfrage des WESER-KURIER. Demnach sei das Fahrzeug auf einem Parkplatz in Walle abgestellt gewesen, als es in der Nacht vom 28. auf den 29. Januar aufgebrochen worden war. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 entgegen.

Um die Tour kurzfristig fortsetzen zu können, versuchten die beiden Musikerinnen, sich die Instrumente zu leihen - für die Finanzierung haben sie eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Das Ziel waren 1000 Euro, am Donnerstagmittag waren bereits über 2500 Euro zusammen gekommen. Das gestohlene Equipment der Band sei in Boxen gewesen, auf denen "TPH" - die Akbkürzung des Duos - stand.