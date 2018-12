Vor dem Bremer Landgericht musste sich ein 54-jähriger verantworten. (Ralf Michel)

Nur weil ein 54-jähriger Bankräuber sehr spät im Verfahrensverlauf ein Geständnis abgelegt hat, ist das Urteil noch halbwegs glimpflich ausgefallen. Wegen schwerer räuberischer Erpressung in drei Fällen hat das Landgericht Bremen den drogenabhängigen Mann am Freitag zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt. Der einschlägig vorbestrafte Täter hatte zwischen Juli 2017 und März 2018 zweimal dieselbe Sparkassenfiliale in Hemelingen und einmal die Commerzbankfiliale in der Straße Bei den Drei Pfählen überfallen. Die Beute belief sich auf insgesamt 16 500 Euro.

Bei seinen Überfällen bedrohte der Mann mehrere Bankangestellte und Kunden mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole. Auf die Spur kam ihm die Polizei, weil er bei seinem letzten Überfall am Tatort eine Plastiktüte zurückließ, an der DNA-Spuren festgestellt werden konnten. Im April 2018 wurde er in seiner Wohnung festgenommen, seither saß er in Untersuchungshaft.

Nach Prozessbeginn hüllte er sich lange in Schweigen. Erst nach Ende der Beweisaufnahme besann er sich eines Besseren und verhinderte damit „das Schlimmste“, wie es der Vorsitzende Richter Manfred Kelle ausdrückte – nämlich eine deutlich längere Haftstrafe. Durch seinen Sinneswandel konnte sich das Gericht ein Bild machen von einem Mann, der seine Heroinsucht eigentlich in den Griff bekommen hatte und einer geregelten Arbeit nachging. Doch der Tod seiner Lebensgefährtin warf ihn aus der Bahn, er nahm wieder Drogen zu sich und verlor dadurch seinen Arbeitsplatz. Für den Vorsitzenden Richter ein klarer Hinweis auf eine „verzweifelte Lebenssituation“, zumal ein Gutachter auch noch eine Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Anteilen feststellte.

Täter als depressiver Eigenbrötler

Der 54-Jährige ist demnach ein Eigenbrötler, der sich im Tatzeitraum in einer depressiven Phase befand. Dabei trug er sich auch mit Suizidgedanken, darauf weist ein aufgefundener Abschiedsbrief hin. Besonders schwer setzte dem Mann der Umstand zu, dass er schon einmal eine Lebensgefährtin durch einen Autounfall verloren hatte.

In dieser Situation fiel er zurück in alte Verhaltensmuster. Bereits in jüngeren Jahren hatte er wegen ähnlicher Taten im Gefängnis gesessen. Bei seinen neuerlichen Raubzügen ging er nicht sonderlich zimperlich vor – er hielt einem Kassierer eine Pistole an den Kopf und bedrohte zufällig anwesende Kunden, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Das Geld benötigte er, um seine Mietschulden zu begleichen und seine Drogensucht zu finanzieren.

Unter den Folgen der Überfälle leiden etliche Betroffene bis heute. Wie der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung ausführte, mussten sich mehrere Opfer in therapeutische Behandlung begeben. Schlafprobleme und Angstzustände machen ihnen noch immer zu schaffen, eine Bankangestellte kann ihren Beruf nur noch in Teilzeit ausüben.

Mehr zum Thema Landgericht Bremen Prozessauftakt gegen mutmaßlichen Bankräuber Ein 54-Jähriger soll in Bremen drei Banken überfallen und dabei 16500 Euro erbeutet haben. Die ... mehr »

Beim Strafmaß wurde neben dem Geständnis eine „erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit“ berücksichtigt. Für eine Dauer von etwa zwei Jahren wird der Mann nun erst einmal in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Das Ziel: die völlige Entwöhnung von seiner Drogensucht. Unter Anrechnung der achtmonatigen U-Haft muss er danach noch neun Monate im Gefängnis einsitzen. Dann ist die Hälfte der Strafe verbüßt und es besteht die Möglichkeit, auf Bewährung freizukommen.

In den Augen des Vorsitzenden Richters bestehen reelle Aussichten auf eine erfolgreiche Drogentherapie und nach der Haftentlassung auf ein straffreies Leben. Dennoch gab er dem 54-Jährigen auch eine deutliche Warnung mit auf den Weg. Bei einem nochmaligen Banküberfall werde das Instrument der Sicherheitsverwahrung „sehr scharf in den Fokus genommen“.