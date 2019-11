Die Polizei ist quasi Dauerthema auf den Bannern in der Ostkurve. Doch wo beginnt dabei die Beleidigung? (nordphoto / Ewert)

Bei Heimspielen von Werder Bremen zeigt die Ostkurve immer wieder mal, was sie von bestimmten Vorgängen rund um den Fußball hält. Da wird zum Beispiel auf riesigen Bannern das Bezahlfernsehen kritisiert. Oder wie zuletzt am vergangenen Sonnabend im Spiel gegen den SC Freiburg mit der Warnung „Immobilienhaie – Vorsicht bissig“ klargestellt, was die Ultra-Szene von der Immobilienfirma „Wohninvest“ hält, die seit Saisonbeginn Namenssponsor des Weserstadions ist. Für Ärger sorgte dabei nicht die Hai-Warnung selbst, das Banner war sogar genehmigt, sondern deren Platzierung direkt oberhalb der Loge der Immobilienfirma. In anderen Fällen der Vergangenheit waren es dagegen die Inhalte der Transparente, die zu Unmut, wenn nicht sogar zu Strafanträgen führten. Am Donnerstag diskutiert die Innendeputation über dieses Thema.

Den Anstoß für die Debatte gab die CDU-Fraktion. Die nahm die Banner mit den Sprüchen „Prügelbullen aus ihrem Amt entheben - ACAB“ sowie „Mäurer einmauern“ zum Anlass für ein ganzes Fragenpaket: Von der Frage, ob Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Transparente für strafrechtlich relevant hält, über die Zahl ähnlicher Vorfälle in den vergangenen Jahren und den Kontrollen im Weserstadion bis hin zu den gesetzlichen Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.

Anfangsverdacht einer Straftat

Die Frage nach der strafrechtlichen Relevanz beantwortet die Innenbehörde differenziert. Das Transparent „Prügelbullen aus ihrem Amt entheben“, das am 3. Spieltag der laufenden Saison Anfang September im Spiel von Werder Bremen gegen Augsburg in der Ostkurve zu sehen war, erfüllt nach Auffassung des Innensenators nicht die Voraussetzungen der Beleidigung. Anders werde dies bei dem angehängten Akronym „ACAB“ betrachtet, das für den englischen Ausspruch „All cops are bastards“ steht. Hier habe der Anfangsverdacht einer Straftat vorgelegen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige an.

Ähnlich verhielt es sich bei dem Banner „Mäurer einmauern“, das die Heimfans im Dezember vergangenen Jahres beim Spiel gegen Bayern München zeigten. Auch hierin sah der Innensenator keine Beleidigung, folglich gab es keine Strafanzeige. Die erfolgte jedoch für ein anderes Plakat, das ebenfalls bei dieser Gelegenheit zu sehen war: „Mäurer du Arschloch“.

Mehr zum Thema Fangruppen geben Erklärungen ab Wie die Ultras den Banner-Vorfall sehen Während des Heidenheim-Spiels kam es beim Entfernen eines Banners zu Auseinandersetzungen zwischen ... mehr »

Der Innensenator sei als Mitglied der Landesregierung eine Person des öffentlichen Lebens, deutet die Innenbehörde zur Frage der CDU nach dem generellen Umgang mit derartigen Sprüchen im Rahmen von Fußballspielen an. Da gebe es einen gewissen Spielraum bei der Beurteilung von Beleidigungen. Vor diesem Hintergrund würden auch kritische Äußerungen zur Person, die die Grenze des gerade noch Hinnehmbaren nicht überschritten oder nicht der reinen Diffamierung des Innensenators dienten, stets im Einzelfall „im Lichte der besonderen Bedeutung der Meinungsfreiheit im demokratischen Verfassungsstaat“ ausgelegt.

In der vergangenen Legislaturperiode, also den vier Saisons von 2015/16 bis 2018/19, wurden laut Innenbehörde in der Ostkurve neunmal Transparente gezeigt, die den Anfangsverdacht einer Beleidigung begründeten und zu Strafanzeigen führten. Sechsmal richteten sich die Beleidigungen gegen Polizisten, dreimal gegen den Innensenator.

Sechs mutmaßliche Täter vor Gericht

In acht dieser neun Fälle wurden auch Strafanträge gestellt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ermittelte. Im neunten Fall wurde letztlich kein Strafantrag gestellt – da ging es um ein Konterfei des Innensenators als Karikatur mit Schweineohren und Schweinerüssel. Ermittelt die Staatsanwaltschaft, kann am Ende eine Geldstrafe für die Täter stehen. „Wenn man die Täter denn hat“, betont Frank Passade, Sprecher der Bremen Staatsanwaltschaft. Nicht selten würde gegen Unbekannt ermittelt und das Verfahren letztlich eingestellt. Aber nicht immer: In einem der Beleidigungsfälle („Mäurer, du A...loch“) wurde inzwischen Anklage erhoben – die sechs mutmaßliche Täter landen vor Gericht.

Mehr zum Thema Fußballanhänger ziehen vor Gericht Fanmarschverbot in Bremen auf dem Prüfstand Bremen verbietet bei bestimmten Werder-Heimspielen, dass die mit der Bahn anreisenden Gästefans ... mehr »

Die Frage der CDU, in wie vielen Fällen in den vergangenen vier Jahren Transparente mit unangebrachten Sprüchen bei der Einlasskontrolle beschlagnahmt wurden, beantwortet die Innenbehörde mit den vagen Angaben von Werder Bremen: Es seien „diverse“ Spruchbänder aus dem Verkehr gezogen worden, weil sie gegen die Stadionordnung verstießen oder nicht angemeldet wurden. Grundsätzlich müssen Spruchbänder, Banner, Plakate und Transparente mit einer Fläche von mehr als einem Quadratmeter vorab bei Werder Bremen angemeldet werden und bedürfen einer schriftlichen Genehmigung. Gegen die Stadionordnung verstoßen laut Innenbehörde beleidigende, rassistische, fremdenfeindliche, gewaltverherrlichende, diskriminierende, demokratie- und/oder verfassungsfeindliche Inhalte. Als Sanktionen hierfür drohen neben der Anzeige auch Haus- oder sogar bundesweite Stadionverbote.

Zur Sache

Innendeputation am Donnerstag

Bei der Sitzung der Innendeputation stehen am kommenden Donnerstag (7. November) jede Menge Berichtsbitten auf der Tagesordnung. Es geht neben den beleidigenden Transparenten im Weserstadion auch um das Konzept zum Schutz von Moscheen, um Vorgehensweisen gegen Hass und Gewalt gegenüber Muslimen oder auch um Auto-Poser. Weitere Punkte auf der Tagesordnung: Die Auszahlung von Mehrarbeitsstunden an die Polizei, wofür Bremen die Gebührenzahlungen von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erhalten hat, dann die mögliche Umstrukturierung der Flughafen-Feuerwehr sowie der Einsatz von Taser-Waffen bei der Polizei Bremerhaven. Die Sitzung der Deputation findet im Polizeipräsidium (In der Vahr 76) statt und ist ab 15 Uhr öffentlich.