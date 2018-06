Alexandra Post ist stellvertretende Restaurantleiterin in der "Bar Celona". (Christina Kuhaupt)

Lange wurde gerätselt, welcher gastronomische Betrieb in das Gebäude der Bremer Landesbank einzieht und damit den Zuschlag für eine der beliebtesten Stellen in der Innenstadt erhält. Nun steht es fest. Ende vergangener Woche hat am Liebfrauenkirchhof die Gastro-Kette „Bar Celona“ eröffnet.

Wenn die Baustelle am Blumenmarkt in einigen Wochen verschwunden sein wird, sollen auf der Terrasse vor der historischen Fassade der Bremer Landesbank annähernd 200 Gäste Platz nehmen können. Einige Tische und Stühle stehen bereits jetzt an Ort und Stelle. Die „Bar Celona“ ist vor allem für Tapas und mediterrane Küche bekannt. Für das Unternehmen ist es der zweite Standort in Bremen. Die „Bar Celona“ gibt es bereits seit mehreren Jahren an der Schlachte.

Unternehmen erhofft sich Publikum im gehobenen Alter

Seit Februar sind Handwerker damit beschäftigt gewesen, das Restaurant am Blumenmarkt umzubauen, in dem vorher viele Jahre die Wein- und Sandwichbar „Schmidt‘s Bar“ ihren gastronomischen Betrieb führte. „Wir haben viele Sachen verändert“, sagt Alexandra Post, stellvertretende Restaurantleiterin in der Filiale. „Unter anderem haben wir die Wand zu dem Geschäft nebenan eingerissen und so zusätzlichen Platz gewonnen.“

Während der Standort an der Schlachte vor allem auf jüngeres Publikum abziele, erhofft sich das Unternehmen von dem Sitz in der Bremer Landesbank Publikum im gehobeneren Alter. „Da wird es hoffentlich Synergieeffekte mit den Besuchern des Wochenmarktes geben“, sagt Post.