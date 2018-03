In diesem Hotelzimmer ist neben dem Bett genügend Platz auch für Gäste mit Rollstuhl. (Dustin Weiss)

Heute erwarten Menschen, wenn sie auf Reisen in Hotels übernachten, nicht nur schöne Zimmer. Eingerichtet je nach Zahl der Sterne, also einer Art Gütesiegel für solche Übernachtungsstätten, sind auch noch etliche andere Kriterien wichtig für Gäste. Eine Voraussetzung für etliche Reisende ist die Vorhaltung barrierefreier Zugängen zu Restaurants, vor allem aber zu den Zimmern und entsprechender Ausstattung. Das allerdings ist selbst auf höchstem Niveau offenbar noch immer nicht die Regel.

Dass das Thema zunehmend eine Rolle spielt, hat der Dehoga, der Hotel- und Gaststättenverband, auch in Bremen längst erkannt. Sein Geschäftsführer Thomas Schlüter berichtet von einer Umfrage, die er Ende 2014 unter Bremer Hoteliers vorgenommen hat. Von gut 100 Hotels in Bremen und einigen weiteren in Bremerhaven beteiligten sich nur 26 an der freiwilligen Erhebung.

Für die Hoteliers spiele bei dem Thema eine wichtige Rolle, wann sie die jüngste Renovierung in ihrem Haus vornahmen. Wer erst kürzlich modernisiert habe, hätte sicher, so Schlüter, darauf geachtet, barrierefreie Zimmer ins Konzept zu integrieren. Die Zahl der Sterne sei dafür unwichtig, weil das durch die jeweilige Vergabejury nicht abgefragt würde. „Doch barrierefrei gibt Zusatzpunkte“, erklärt der Dehoga-Geschäftsführer.

Der Chef des Hotels „Nordraum“, früher „Montana“, bestätigt das. So sagt Kay Eckart, man habe die kürzlich abgeschlossene Renovierung des Hauses genutzt, um eines der rund 80 Zimmer komplett barrierefrei einzurichten. „Es gibt nicht nur eine breitere Eingangstür, durch die Rollstühle bequem passen, sondern auch ein gut zugängliches Bett sowie im Bad genügend Platz und die richtige Höhe von Armaturen und Extragriffen“, sagt Eckart.

Das zehnköpfige Team des Hotels ist vor allem auf Geschäftsreisende und Gruppen eingerichtet. Mit dem Zimmer richtet man sich besonders an die oft auch älteren Teilnehmer der Gruppen. Die bekannteste Hoteladresse in Bremen dürfte das Park Hotel im Bürgerpark sein. Es gehört seit einigen Jahren schon zur Dorint-Gruppe, die in Deutschland und der Schweiz aktiv ist.

Das Park Hotel beruft sich auf mehr als 2500 fast durchweg positive Bewertungen von Gästen, heißt es aus der Dorint-Pressestelle. Vor allem die Lage, aber auch das Frühstücksbüffet und der gute Service erhalten demnach wiederholt Bestnoten. Als wenig zeitgemäß wird von Gästen dagegen häufig die Einrichtung der Zimmer wahrgenommen.

Hoffnung auf eine möglichst schnelle Umsetzung der Renovierung

Sie mutet demnach etwas verstaubt an. Der Hotel-Sprecher kündigt an, es werde beim Umbau im zweiten Quartal des Jahres weitere barrierefreie Räume geben. Eine frühzeitige Buchung sei insgesamt sehr empfehlenswert. Das Maritim Hotel quasi gegenüber hätte sich gern schon auf die größer werdende Zahl von Gästen mit körperlichen Handicaps eingestellt.

Doch die Renovierung eines anderen Hauses der Maritim-Gruppe habe Vorrang bekommen, weil die Arbeiten dort schon begonnen worden seien, heißt es von Seite einer Sprecherin. Dass ein Angebot barrierefreier Zimmer gerade wegen der oft älteren Gäste sehr wichtig sei, weiß Direktorin Constanze Neuhörl. „So lange hilft unser Team den Gästen bei Schwierigkeiten mit Türen oder Einrichtung“, erklärt sie.

Alle hofften auf eine schnelle Umsetzung der Renovierung möglichst noch in diesem Jahr. Auf Gäste mit körperlichen Defiziten hat sich dagegen das Swissôtel schon eingestellt. Laura Bermann ist dort mit für den Bereich Sales und Marketing zuständig und berichtet, dass es im Haus vier barrierefreie Zimmer gibt.

Nachfrage spielt eine entscheidende Rolle

Das große Hotel am Hillmannplatz und damit direkt am Eingang in die City gelegen, gibt diese Räume auch nur an Gäste mit Beeinträchtigungen. Sonst bleiben die Zimmer leer, heißt es. Diese eigens größeren Zimmer können im ebenfalls großen Fahrstuhl angesteuert werden. Sie haben breite Eingangstüren, die Zimmer selbst sind auch auf die Zielgruppe zugeschnitten und eingerichtet.

Dazu gehören etwa Griffe im Bad, um in die Dusche zu kommen oder überhaupt alle weiteren Hilfsmöglichkeiten, die die Gäste für die Körperpflege benötigen. Die Häuser der Bremer Atlantic Gruppe, die auch in anderen Städten aktiv ist, liegen am Airport, an der Galopprennbahn und an der Universität. Außerdem gibt es in Vegesack ein Atlantic Hotel, nicht zu vergessen das Vier-Sterne-Plus Atlantic Grand Hotel direkt in Bremens Altstadt.

Auch in Bremerhaven, in Wilhelmshaven, in Lübeck und anderen deutschen Städten ist die Bremer Hotelgruppe vertreten. In den meisten Bremer Häusern gibt es inzwischen einige barrierearme oder sogar barrierefreie Zimmer. Das Haus direkt am Flughafen allerdings kann noch keine anbieten. „Wie überall in der freien Wirtschaft spielt auch in der Hotellerie die Nachfrage eine entscheidende Rolle“, sagt Thomas Schlüter.

Spezieller Stadtführer

Seine Umfrage vor gut drei Jahren fand wahrscheinlich auch deshalb wenig Anklang, sagt er. Doch er ist sicher, dass sich immer mehr Hoteliers mit dem Thema auseinander setzen. Allein schon wegen der älter werdenden Gesellschaft, deren Angehörige trotz Einschränkungen weiter reisen möchten. So würde es mehrere Renovierungen in Häusern geben, bei denen barrierefreie Zimmer entstehen.

Das erfährt der Geschäftsführer des Bremer Dehoga in seinen Gesprächen mit Hoteliers in der Stadt und im Austausch mit Kollegen in anderen Städten. Auch seien die barrierefreien Hotels, das „Nordraum“ kommt jetzt dazu, gemeinsam mit anderen barrierefreien Einrichtungen wie beispielsweise Arztpraxen in dem Bremer Stadtführer „Barrierefreies Bremen“ im Internet aufgeführt.

An dem Stadtführer „Barrierefreies Bremen“ hat der Bremens Behindertenbeauftragter Joachim Steinbrück mitgearbeitet. Er hält das Instrument für gelungen und freut sich über die laufende Weiterentwicklung mit neuen Adressen aus vielen Bereichen des städtischen Lebens wie Gesundheit, Behörden, Ämter und eben auch Hotels. Gerade bei den Hotels sieht Steinbrück noch Aufholbedarf. Vor allem Gruppen hätten es bislang oft schwer, geeignete Unterkünfte in ausreichender Zahl zu finden. Insgesamt, findet Steinbrück, sei Bremen aber gut aufgestellt.