Cornelia Barth. (Frank Thomas Koch)

Die Linke in Bremen hat eine neue Führung. Die Delegierten des Landesparteitags wählten am Sonnabend Cornelia Barth und Christoph Spehr an die Spitze des Landesverbandes, der aktuell gut 630 Mitglieder hat.

Barth hatte ihr Amt schon in der vergangenen Wahlperiode inne, auch Christoph Spehr bekleidete den Vorsitz vor einigen Jahren schon einmal. Er löst den bisherigen Co-Vorsitzenden Felix Pithan ab, der auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Auf Spehr entfielen 33 Ja-Stimmen, elf Delegierte stimmten gegen ihn. Cornelia Barth vereinigte 30 Stimmen auf sich, 8 Delegierte votierten mit Nein.

Christoph Spehr. (Frank Thomas Koch)

Cornelia Barth kündigte in ihrer Bewerbungsrede an, die „Alltagstauglichkeit“ der Partei erhöhen zu wollen. Die Linke müsse als die Partei in Erscheinung treten, die die Hoffnung der Menschen „auf ein besseres und gerechteres Leben erfüllt“.

Dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist, daran ließ Christoph Spehr in seiner Vorstellung keinen Zweifel. „Wir sind noch lange nicht dabei, dass das neue Regierungsbündnis (mit SPD und Grünen – Anm. d. Red.) die Probleme wegschafft“, sagte der 56-Jährige. Die „Dogmen des Neoliberalismus“ bröckelten zwar, aber die Linken müssten sich anstrengen, diese Entwicklung auch in politische Mehrheiten umzumünzen.