Kämpferisches Grußwort zum Landesparteitag der Bremer Linken: Dietmar Bartsch, Fraktionschef im Bundestag. (Lino Mirgeler / dpa)

„Ihr seid die Piloten eines Linksbündnisses im Westen“, begrüßte Dietmar Bartsch seine Bremer Genossinnen und Genossen zu deren Landesparteitag am Samstag. Der Fraktionschef der Linken im Bundestag hob die besondere Bedeutung Bremens hervor: „Hier wird gezeigt, dass ein Mitte-Links-Bündnis funktioniert.“ Insbesondere Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt genieße bundesweit einen „hervorragenden Ruf“, was aber auch für Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard gelte. Beide Regierungsmitglieder wurden schon im Vorfeld des Parteitages von der Basis hart angegangen, insbesondere wegen des geplanten Personalabbaus zur Sanierung der städtischen Krankenhausgesellschaft Gesundheit Nord (Geno).

Bartsch mahnte die Delegierten zu Geschlossenheit: „Klarer Kompass, Kurs halten, zusammenhalten!“ Dabei setzt er auch auf deutliche Distanz zu den möglichen Koalitionspartnern eines Linksbündnisses: „Wir sind als einzige gegen Unternehmensspenden an Parteien, während sich auch die Grünen jetzt von einem Pharma-Erben unterstützen lassen.“ Und die SPD hätte auch in der Großen Koalition auf Bundesebene den Mut haben sollen, Kanzlerin Angela Merkel eine Vertrauensfrage nahezulegen.

Im bevorstehenden Bundestagswahlkampf solle man nicht dauernd über ein Bündnis mit SPD und Grünen reden: „Wir müssen deutlich machen, dass wir die wahre Sozialstaatspartei sind“, forderte Bartsch. Regierungsbeteiligung sei nicht das Entscheidende, aber eine deutliche Zunahme beim Stimmenanteil: „Wenn wir verlieren, wird die soziale Frage in den Hintergrund treten - wenn wir zulegen, wird sie Gewicht bekommen. Je stärker die Linke, umso sozialer das Land.“

Mehr zum Thema Kommentar zum Konflikt bei den Bremer Linken Die Bremer Linke hadert mit der Regierungsverantwortung Die Bremer Linken stehen vor einem konfliktreichen Parteitag. An der Basis hat sich viel Unmut über die Regierungsbeteiligung angesammelt. Ein heftiger Richtungsstreit ... mehr »

Der aus Potsdam zugeschaltete Bundespolitiker verband dies mit einer geharnischten Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung, aber auch am herrschenden Wirtschaftssystem: „Es ist eine kranke Gesellschaft, die sich über die Verdoppelung des Dax während der Krise freut.“ Auch Bremens größter Arbeitgeber blieb nicht ungeschoren: „Es ist pervers, wenn Daimler Rekordgewinne vermeldet, aber zuvor Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen hat.“ Die zehn reichsten Deutschen hätten während der Pandemie ihr Vermögen um 35 Prozent gesteigert, betonte der promovierte Ökonom. Deshalb plädiert er für eine einmalige Vermögensabgabe zur Bewältigung der Corona-Kosten, wie man sie gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin entwickelt habe.