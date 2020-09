So sehen die Fernwärmeleitungen aus, die 2017 im Bereich der Universität ­verlegt wurden. (Tristan Vankann)

Der Bau der Fernwärmetrasse vom Müllheizkraftwerk Findorff in die Vahr verzögert sich. Der Energieversorger SWB, der das Projekt betreibt, hat Informationen des WESER-KURIER bestätigt, wonach der ursprüngliche Zeitplan nicht mehr realistisch ist. Er sah einen Start der Bauarbeiten im ersten Quartal 2021 vor.

An dem Infrastrukturprojekt wird seit mehreren Jahren geplant, es steht im Zusammenhang mit dem geplanten Kohleausstieg. Das Fernwärmenetz im Bremer Osten hängt derzeit noch am Kohlekraftwerk Hastedt. Nach dessen Abschaltung müsste das heiße Wasser anderswo erzeugt und in das vorhandene Leitungsnetz eingespeist werden. Die Pläne der SWB sehen vor, die Warmwassererzeugung in Findorff auszubauen und von einem bereits vorhandenen Leitungspunkt in Höhe Hochschulring eine Pipeline in die Vahr abzweigen zu lassen, die auf Höhe des dortigen Gaskraftwerks in das Versorgungsnetz einmünden würde.

Verzögerung durch aufwendige Planung

Nach Darstellung von Unternehmenssprecher Friedhelm Behrens hatte die SWB geplant, noch vor den Sommerferien bei der Baubehörde den Antrag auf die sogenannte Planfeststellung der rund 7,5 Kilometer langen Pipeline einzureichen. Neben den Einflüssen der Corona-Pandemie nannte Behrens als Grund für die nun eingetretene Verzögerung eine sehr detailreiche und aufwendige Planung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für den Trassenbau. Dabei gilt der Grundsatz: Umweltschäden durch den Pipelinebau sind möglichst ortsnah zu kompensieren, zum Beispiel durch das Pflanzen neuer Bäume. Weil das nicht überall möglich ist, wird es zusätzlich ein Renaturierungsprojekt in der Waller Feldmark geben. Laut Behrens hat auch die umfassende Einbindung der betroffenen Stadtteilbeiräte und der Anwohner mehr Zeit gekostet, als zunächst gedacht. „Wir sind aber froh, dass wir diese Schleife geflogen sind“, sagt Behrens. „Das erhöht die Akzeptanz.“

Die SWB wird den Planfeststellungsantrag nun voraussichtlich im Oktober stellen, das anschließende behördliche Verfahren könnte nach vorsichtiger Schätzung des Unternehmens Mitte 2021 abgeschlossen sein. Sofern der Bescheid dann nicht angefochten wird, kann laut Behrens wenig später mit ersten vorbereitenden Arbeiten begonnen werden. Dazu zählen Baumfällungen, mit denen allerdings bis zum Ende der Vegetationsperiode im Spätherbst 2021 gewartet werden muss. Der eigentliche Leitungsbau wird dann wohl erst 2022 beginnen. Er ist in 30 Abschnitte gegliedert, an denen zum Teil parallel gearbeitet werden wird.

Viel Zeit darf dann allerdings nicht mehr verloren gehen, denn der Kohleausstieg ist bei der SWB für 2023 angepeilt. Dass das Pipeline-Projekt zudem teurer wird als ursprünglich kalkuliert, steht bereits seit Anfang des Jahres fest. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Energieversorger seine Kostenberechnungen aktualisiert. Statt 35 Millionen, so hieß es im Januar, werde das Vorhaben wohl knapp 60 Millionen Euro kosten. Als Grund wurden Änderungen im Trassenverlauf und zusätzlicher Aufwand bei der Umgehung von Hindernissen genannt.