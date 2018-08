Ab dem 27. August wird die Straße Am Wall wieder zur Einbahnstraße. (Roland Scheitz)

Die Umgestaltung des Herdentorsteinwegs sorgt für eine erneute Einschränkung im Straßenverkehr der Bremer Innenstadt. Die Straße Am Wall wird zwischen Herdentor und Bischofsnadel in Richtung Tiefer/Altenwall ab dem 27. August wieder zur Einbahnstraße, so das Amt für Straßen und Verkehr.

Ursprünglich hatte der Bauherr, der zuständig ist für die Brandruine von Harms Am Wall, erst vergangene Woche die Straße wieder für beide Spuren wieder freigegeben. Aufgrund des Baubeginns am Herdentorsteinweg kommen die Autofahrer jetzt nur bis Ende August in den Genuss von zwei Spuren und nicht wie geplant bis Anfang Oktober. (hee)