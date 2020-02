Blick hinter den Bauzaun: Neben der Bremischen Bürgerschaft ist seit Kurzem auch die Sicht auf das Haus Schütting eingeschränkt. (Frank Thomas Koch)

Von Bremens „guter Stube“ ist aktuell nicht mehr viel zu sehen: Während die Bremische Bürgerschaft schon im vergangenen Herbst hinter einem Bauzaun verschwunden war, ist nun auch der Blick auf das Haus Schütting versperrt. Der Keller des denkmalgeschützten Gebäudes, das aktuell als Sitz der Handelskammer dient, muss saniert werden. In die Bausubstanz aus dem 16. Jahrhundert ist Feuchtigkeit eingedrungen, an einigen Ecken ist deshalb der Putz abgeplatzt, Schimmel wurde vereinzelt ebenfalls schon entdeckt. Grund zur Sorge gibt es trotzdem nicht: Laut Handelskammer waren diese Arbeiten lange geplant, um gravierende Schäden des historischen Gebäudes zu verhindern. Bis Ende Mai soll die Sanierung beendet sein, dann werden auch der Bretterzaun vor dem Haus Schütting und die Container an der Seite des Gebäudes verschwinden. Bis dahin müssen das prunkvolle Rathaus und der Roland dem Marktplatz seinen üblichen Glanz verleihen.