Die Bauarbeiten für das Wallkontor starten im April. (Müller & Bremermann)

Fast drei Jahre nach dem verheerenden Großbrand im Bremer Traditions-Textilhaus Harms am Wall werden Anfang April die Abrissarbeiten beginnen. Das teilte am Dienstag der Eigentümer der Brandruinen mit. Im Mai 2015 waren durch das Feuer in exponierter Innenstadtlage drei Häuser vernichtet worden. Die Ursache war Brandstiftung. Von den Tätern gibt es bis heute keine Spur. Ein Prozess gegen den Inhaber von Harms am Wall endete mit einem Freispruch.

Statt der drei alten Gebäude entsteht ein Geschäftshaus, das sogenannte Wallkontor. Es soll in zwei Jahren fertig sein. Eigentümer des Komplexes ist die Bremer Immobilien- und Baufirma Müller & Bremermann. Das Wallkontor wird den Angaben zufolge über eine Gesamtfläche von 5500 Quadratmetern für Büros und Einzelhandel verfügen. Während der Abriss- und Bauarbeiten wird es am Wall teilweise erhebliche Verkehrsbeschränkungen geben. In der ersten Bauphase muss die Straße zwischen dem Herdentor und der Bischofsnadel für etwa zwei Monate voll gesperrt werden. Bis Oktober des Jahres ist sie auf dem Abschnitt nur einseitig befahrbar, dann gilt eine Einbahnstraßenregelung.