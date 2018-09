Am Hauptbahnhof werden während der Bauarbeiten einige Buslinien an Ersatzhaltestellen halten. (Frank Thomas Koch)

Neue Gleise in der Falkenstraße und der Kreuzung an der Bürgermeister-Smidt-Straße sorgen für Umleitungen in der Bremer Innenstadt. Ab Montag, 17. September, beginnen die Arbeiten. Zudem erneuert die BSAG den Asphalt im Bereich Hugo-Schauinsland-Platz. Die Arbeiten sollen bis zum 12. Oktober andauern.

Während des gesamten Zeitraums werden die Linien 10 und N10 ab dem Hauptbahnhof über Schüsselkorb, Domsheide und Am Brill umgeleitet. Die Haltestellen Falkenstraße und Daniel-von-Büren-Straße entfallen in dieser Zeit in beiden Richtungen. Ab dem Doventorsteinweg fahren die Bahnen wieder auf ihrer Stammstrecke.

Zwischen dem 28. September und 4. Oktober werden auch die Linien 1 und N1 umgeleitet. Sie fahren dann über Schüsselkorb, Domsheide und Am Brill.

In der Endphase der Bauarbeiten zwischen dem 24. September und 7. Oktober sind auch die Buslinien 20, 26, 27 und N9 von den Bauarbeiten betroffen. Im Bereich Hauptbahnhof fahren sie Ersatzhaltestellen an. In Richtung Innenstadt halten die Busse schräg gegenüber vom McDonald's am Breitenweg, in die Gegenrichtung befindet sich die Haltestelle vor dem Tivoli-Hochhaus.

Eine Ausnahme bildet das Wochenende vom 28. September bis zum 30. September. In dieser Zeit fahren die Linien 20, 26, 27, 63 und N9 ab dem Hauptbahnhof über den Herdentorsteinweg und Am Wall in Richtung Am Brill. Am Hauptbahnhof halten die Busse daher an der Kreuzung Herdentor/Breitenweg auf Höhe des Fritz-Theaters. Stadtauswärts können die Fahrgäste an den regulären Haltestellen ein- und aussteigen.