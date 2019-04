Zwischen Plantage und Admiralstraße soll die Findorffstraße vom 29. April an wieder befahrbar sein. (Roland Scheitz)

Sobald die Osterwiese vorbei ist, darf der motorisierte Verkehr wieder geradeaus vom Findorfftunnel in Richtung Bürgerpark fahren. Der Abschnitt der Findorffstraße zwischen Plantage und Admiralstraße soll am Montag, 29. April, freigegeben werden. Die Gegenrichtung bleibt allerdings bis voraussichtlich Ende August dieses Jahres gesperrt. In diesem Bereich wird am 29. April die Sanierung des alten Kanals beginnen. In drei Bauabschnitten und vorwiegend grabenloser Bauweise arbeiten sich die Kanalbauer dann in den kommenden zwölf Monaten in Richtung Eickedorfer Straße vor.

Zwei Jahre, fünf Monate und 570 Meter nach dem Baubeginn an der Eickedorfer Straße ist nun der zusätzliche neue Abwasserkanal betriebsbereit. Die Endabnahme habe ergeben, dass die volle hydraulische Leistungsfähigkeit gegeben sei und das Abwasser sicher und umweltgerecht zum Pumpwerk Findorff fließe, meldet Hansewasser.

Diese Nachricht hätte man gerne bereits vor vier Monaten verkündet – doch bei der abschließenden Überprüfung Anfang Dezember des vergangenen Jahres waren gravierende Baumängel entdeckt worden. Statt wie geplant und bestellt auf gleicher Höhe zum parallel laufenden alten Abwassersammler, war der neue Kanal am Endpunkt an der Plantage 25 Zentimeter zu tief verlegt worden.

Mehr zum Thema Bauarbeiten dauern noch bis Herbst Kanalbau in Findorff verzögert sich Der Zeitplan für die Kanalbaustelle in Findorff steht nun fest: Bis Ende März sollen die Baumängel ... mehr »

Das nötige Gefälle in Richtung Eickedorfer Straße war somit nicht mehr gegeben, vor allem in trockenen Zeiten hätten sich im Kanal Schmutzwasserablagerungen bilden und für Geruchsbelästigungen sorgen können. Die verantwortliche Baufirma gab den Fehler unumwunden zu, trug die Konsequenzen und begann umgehend mit der Wiedergutmachung. Zurzeit erfolgen die abschließenden Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten.

Seit November 2016 hatten sich die Kanalbauer Stück für Stück durch die Findorffstraße gegraben, um die je eine Tonne schweren Rohrstücke zu verlegen. Nun kann plangemäß die Sanierung des mehr als 100 Jahre alten Sammlers beginnen, dessen baufälliger Zustand die Arbeiten erst notwendig machte. Bei Routineüberprüfungen war im Jahr 2014 festgestellt worden, dass der Kanal aus dem Baujahr 1913 einen deutlichen Riss auf ganzer Länge an seinem höchsten Scheitelpunkt ­aufweist.

Für die Entscheidung, zunächst einen neuen Kanal zu bauen, und erst anschließend den alten Kanal zu sanieren, hatte man sich bei Hansewasser entschieden, weil die parallel laufenden „Zwillingskanäle“ in ihrer doppelten Kapazität auch auf künftige Starkregenereignisse eingestellt sind. Dafür sprach außerdem, dass eine kostenintensive oberirdische Ableitung des Wassers während der Bauzeit gespart werden konnte. Die Gesamtkosten des Kanalbauprojekts beziffern sich laut Hansewasser auf rund 4,5 Millionen Euro.

Die eiförmigen gemauerten Rohre – knapp zwei Meter hoch und 2,50 Meter breit – werden in den kommenden zwölf Monaten in drei Bauabschnitten saniert, für die jeweils nur eine abschnittsweise halbseitige Sperrung der Findorffstraße notwendig sei, erklärt eine Hansewasser-Sprecherin. Abschnitt eins zwischen Plantage und Admiralstraße soll Ende August abgeschlossen sein.

Von Ende August bis Mitte Dezember folgt Abschnitt zwei zwischen Admiralstraße und Buddestraße. Der dritte und letzte Bauabschnitt zwischen Budde- und Eickedorfer Straße soll Mitte März 2020 abgeschlossen sein.

Die Abschnitte eins und drei können laut Hansewasser in grabenloser „geschlossener“ Bauweise saniert werden. Über punktuelle Zugänge wird per Wasserdruck ein Inliner-Schlauch aus korrosionsbeständigen Synthesefasern und Kunstharz eingestülpt, der den alten Kanal abdichtet und verstärkt.

Im zweiten Abschnitt werden maßgefertigte Rohre über Baugruben in den alten Kanal eingefahren und dort zu einem neuen Rohr verbunden. Im Zuge der Kanalbaumaßnahme werden auch sämtliche Hausanschlussleitungen renoviert. Die Sperrungen sind mit Straßenverkehrsbehörde, Stadtamt, Polizei, Feuerwehr sowie der Messe Bremen abgestimmt. Die Umleitungen werden großräumig ausgeschildert.