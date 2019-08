Den Spielplatz am Marcusbrunnen zum "Platz der Kinderrechte" zu machen - das haben Ralph Saxe (Grüne, v.l.), Kathrin Moosdorf (Kinderschutzbund), Tim Großmann (Bürgerpark) und Gisela Knigge (Kinderschutzbund) bereits beschlossen. (Frank Thomas Koch)

Eigentlich sollte Bremens neuer „Platz der Kinderrechte“ auf dem Spielplatz beim Marcusbrunnen beim Kindertag im Bürgerpark am Sonntag, 18. August, eingeweiht werden. Nun sieht es aber so aus, dass der Bauboom und lange Lieferzeiten die Planungen der Initiatoren um Kathrin Moosdorf, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes, und den Bürgerschaftsabgeordneten Ralph Saxe (Grüne) durcheinander bringen.

„Herr Großmann (Chef des Bürgerparks, d. Red.) hatte uns gewarnt, aber dass es so lange dauern würde, damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Moosdorf. Das zentrale Element des neuen Platzes soll ein als Kletter- und Spielgerät nutzbarer „Turm der Kinderrechte“ werden – nur muss er eben erst gebaut und dann auch aufgestellt werden. „Ganz viele Firmen haben uns gesagt, vor Januar oder Februar ginge gar nichts“, sagt sie. Nun habe man aber mit dem Bremer Spielgeräte-Hersteller Ghepetto eine Firma gefunden, die die Anfertigung und Montage möglicherweise bis zum 20. November schaffen würde. Moosdorf: „Wir wollen uns deshalb in den nächsten ein bis zwei Wochen mit ihnen zusammensetzen.“ Der 20. November ist deshalb ein Wunschdatum, weil die Vereinten Nationen vor 60 Jahren, am 20. November 1959, die Kinderrechtskonvention zum Schutz der Kinder unter anderem vor Ausgrenzung und Misshandlung verabschiedet hatte.

Rund 15 000 der insgesamt 20 000 Euro, die der „Turm der Kinderrechte“ kosten wird, sind durch Spenden bereits zusammengekommen. Unter anderem hat sich auch das Ressort von Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) mit 5000 Euro beteiligt. Neben dem „Platz der Kinderrechte“, auf dem die einzelnen Rechte symbolisch dargestellt werden sollen, sollen nach und nach auch über die Stadt verteilte Skulpturen auf die Rechte von Kindern aufmerksam machen. „Auch da sind wir dabei, Anträge zu stellen, zum Beispiel bei Stiftungen“, sagt Moosdorf. Auch diese Aktion soll über Spenden finanziert werden.

Die Internetadresse www.platz-der-kinderrechte-bremen.de hat sich der Kinderschutz bereits sichern lassen. Im Moment führt der Link noch zur Homepage des Kinderschutzbundes, auf der das Projekt ebenfalls erklärt wird.