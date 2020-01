Versprechen gehalten! Am Montagmittag fuhr der Oberneulander Landwirt Lüder Haltermann (links) zusammen mit zehn Kollegen am Osterdeich auf Höhe der Tiefer vor. Gemeinsam machten sie sich daran, die Schäden in der Grasnarbe zu beseitigen, die Kollegen bei der Trecker-Demo am vergangenen Freitag hinterlassen hatten, als sie mit ihren Zugmaschinen verbotenerweise den Abhang hinuntergerollt waren. Die Bauern ebneten die durch die Reifen aufgeworfene Erde wieder ein und säten in Absprache mit dem Deichverband neuen Rasen aus. Dass sie sich um die Schäden kümmern würden, hatte Demo-Organisator Jan Geerken schon am Freitag angekündigt. Unklar ist, ob die Landwirte trotzdem eine Strafe zahlen müssen – die Bürokratie der Innenbehörde war nach Anrufen von Anwohnern bei der Polizei in Gang gesetzt worden.