Derzeit wird viel über die Finanzierung des Nachwuchsleistungszentrums debattiert. (Werder Bremen)

Nach der Diskussion um die Finanzierung des Werder-Leistungszentrums und einer hitzigen Bürgerschaftsdebatte zur Unterstützung des Vereins hat sich nun Frank Baumann zu Wort gemeldet. „Wir sind seit Jahren, Jahrzehnten ständig im Austausch mit Politikern“, sagte der Werder-Sportchef. Das werde auch in Zukunft so sein, Themen, die sowohl Verein als auch Stadt beziehungsweise das Land angingen, würden gemeinsam besprochen.

Mehr zum Thema Diskussion um Neubau am Stadion geht weiter Kristina Vogt: Werder Bremen soll Leistungszentrum selbst zahlen Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt sieht Bundesligist Werder Bremen in der Pflicht bei der ... mehr »

Anfang der Woche hatte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) Werder in die Pflicht bei der Finanzierung des geplanten Nachwuchsleistungszentrums genommen. Am Mittwoch sagte sie in der Bürgerschaftsdebatte: „Ich halte es für falsch, diese Debatte zu diesem Zeitpunkt öffentlich zu führen.“ Baumann antwortete nun ganz ähnlich: Gemeinsam werde versucht, eine Lösung zu finden, von der alle profitierten. „Ich bin optimistisch, dass wir das in den nächsten Monaten und Jahren gut hinbekommen.“