Das Bauprojekt aus der Vogelperspektive, Blickrichtung Teerhof und Schlachte. (Justus Grosse Projektentwicklung GmbH)

Bis Ende 2022 soll das Bauprojekt „Weser-Höfe“ hinter dem Jacobs Tower an der kleinen Weser bezugsfertig sein. Das stellt zumindest die Firma Justus Grosse in Aussicht, die als Investorin an dieser Stelle auftritt. 266 neue Wohnungen entstehen bis dahin auf der ehemaligen Gewerbefläche, die zuletzt vom Nahrungsmittelhersteller Mondelez genutzt wurde. 80 davon sind öffentlich gefördert, der Rest wird als Eigentumswohnungen vermarktet.

Mehr zum Thema Bauprojekt in der Alten Bremer Neustadt Weser Höfe stehen kurz vor dem Start Mit dem Projekt Weser Höfe will Justus Grosse in der Alten Neustadt starten. Der Bebauungsplan ... mehr »

Ein Projekt so nah an der Altstadt und direkt am Wasser, das zieht öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Zum Spatenstich sind am Freitag daher nicht nur die Justus Grosse-Geschäftsführer Joachim Linnemann und Clemens Paul sowie Gewoba-Vorstand Peter Stubbe erschienen, sondern auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Bürgermeisterin Maike Schaefer (Grüne) sind gekommen, um den Baustart zu feiern. Die in einem Werkstattverfahren prämierte städtebauliche Konzeption stammt vom Architekturbüro Léonwolhage.