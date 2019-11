Bremens Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne). (Christina Kuhaupt)

In Bremens rot-grün-roter Regierungskoalition treten latente Differenzen in der Baupolitik jetzt offen zutage. Bei einem Immobilien-Forum in der Bremischen Volksbank widersprach Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Donnerstag Forderungen der Linken nach einem Mietendeckel und einem Verkaufsstopp für Wohnbau-Grundstücke im künftigen Hulsberg-Quartier auf dem Gelände des Klinikums Mitte.

Wie berichtet, sehen Anträge für den Landesparteitag der Linken am kommenden Wochenende sowohl einen Stopp für Mieterhöhungen nach Berliner Vorbild als auch einen Kurswechsel bei der Vermarktung der stadteigenen 14 Hektar Bauland auf dem Klinikareal vor. Die Linken möchten, dass die Baugrundstücke dort nicht mehr verkauft, sondern per Erbbaurecht an Interessenten vergeben werden. Hintergrund ist der massive Preisanstieg. Werde an den Verkäufen festgehalten, so die Argumentation der Linken, sei die angestrebte soziale Durchmischung des Hulsberg-Quartiers kaum noch zu erreichen.

Konfrontiert mit diesen Positionen, machte die Bausenatorin ihre Bedenken geltend. Bremen könne bei der Vermarktung kommunaler Flächen auch in Zukunft nicht grundsätzlich auf Erbbaurecht setzen. Sinnvoller sei eine Prüfung von Fall zu Fall. Gerade beim Klinikum Mitte „tue ich mich sehr schwer mit einem Erbbaurechtsmodell“, sagte Schaefer. Schließlich gebe es klare Beschlüsse, die Baugrundstücke zu verkaufen. Außerdem seien die Erlöse zur teilweisen Finanzierung des Klinikneubaus an der Bismarckstraße fest eingeplant.

Zum Mietendeckel sagte Schaefer, die Situation am Bremer Mietwohnungsmarkt sei deutlich weniger angespannt als in Berlin. Ein Erfordernis für einen kurzfristigen Stopp von Mieterhöhungen gebe es mithin in der Hansestadt nicht. „Wir werden das erst mal nicht verfolgen“, stellte die Bausenatorin klar.