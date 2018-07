Nadelöhr: In der Baustelle am Dobben kommt es derzeit zu langen Staus. (Frank Thomas Koch)

Hupende Autos, genervte Gesichter und kein Vorankommen – so sieht es derzeit aus rund um die Baustelle am Dobben, Ecke Bismarckstraße. Das totale Chaos herrscht, die Autos stehen zum Teil auf der Kreuzung zwischen der Eduard-Grunow-Straße und Am Dobben, so dass die Straßenbahnen nicht vorbei kommen. Muss dann ein Krankenwagen mit Blaulicht durch den Stau eilen, kann es schon mal dazu kommen, dass dieser mehrere Minuten braucht – die Autofahrer müssen erst nach einem geeignetem Ausweg suchen, um Platz zu machen.

Da in dem Bereich auf Höhe Herderstraße eine Fußgängerinsel entstehen soll, wird die Bismarckstraße für Kfz zur Einbahnstraße. Zurzeit ist sie nur stadtauswärts befahrbar. Der Autoverkehr wird über die Graf-Moltke-Straße in die Schwachhauser Heerstraße umgeleitet. Der Fuß- und Radverkehr ist nicht davon betroffen.

Zusätzlich wird der gesamte Kreuzungsbereich Dobbenweg und Schwachhauser Heerstraße sowie Außer der Schleifmühle und Bismarckstraße barrierefrei umgebaut und mit einem Blindenleitsystem ausgestattet. Die Arbeiten haben am 25. Juni begonnen und sollen der Bremer Verkehrs-Management-Zentrale nach voraussichtlich am 3. August abgeschlossen werden.

Die Kosten für die Umbaumaßnahmen belaufen sich auf 190.000 Euro. Nach Angaben des Amts für Straßen und Verkehr sind die Arbeiten gezielt in die verkehrsarme Zeit der Sommerferien gelegt worden. Das Verkehrsaufkommen sinke in dieser Zeit um etwa 25 Prozent.

Auslöser des Umbaus ist der Verkehrsentwicklungsplan Bremen 2025, den die Bremische Bürgerschaft im September 2014 beschlossen hat. Die Ziele, die sich der Senator für Bau und Verkehr davon erhofft, sind am Beispiel der Bismarckstraße gut zu beobachten: Unter anderem soll der Verkehrsentwicklungsplan den Fuß- und Radverkehr fördern sowie die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum verbessern.

Baustellen sind zum Leidwesen vieler Autofahrer ein wiederkehrender Bestandteil des Stadtverkehrs. Ganz ohne geht es aber auch nicht: Wo viel gefahren wird, muss häufig erneuert werden. Wer deswegen deutlich länger zur Arbeit benötigt oder verspätet zu Terminen erscheint, ist trotzdem davon genervt.

Auch außerhalb Bremens verbringen Autofahrer einige Stunden ihres Lebens im Stau. Gründe dafür gibt es viele: Neben Baustellen spielen auch Unfälle und ein hohes Verkehrsaufkommen eine Rolle, wenn sich Stoßstange an Stoßstange reihen. Der US-amerikanische Anbieter für Daten und Analysen zum Verkehr Inrix hat Anfang des Jahres eine umfangreiche Studie dazu veröffentlicht. Nach eigenen Angaben handelt es sich dabei um die größte Staustudie der Welt.

Deutschland belegt im weltweiten Vergleich der verkehrsreichsten entwickelten Länder Platz elf und landet europaweit auf Platz vier. Deutsche Autofahrer verbringen zu Stoßzeiten pro Jahr durchschnittlich 30 Stunden im Stau. München führt das Ranking an und war im Erhebungszeitraum 2017 die verkehrsreichste Stadt Deutschlands: Sage und schreibe 51 Stunden jährlich verbringen Münchner in der Hauptverkehrszeit im Stau. Im Vorjahr waren es noch zwei Weniger.

Mit 44 Stunden folgen Hamburg, Berlin und Stuttgart. Die gute Nachricht für Bremer: Die Hansestadt ist auf der Liste deutscher Stau-Hauptstädte nicht zu finden – sie hört bei Platz zehn auf.

International führt Los Angeles das Ranking unangefochten an. In der kalifornischen Metropole verbringen Autofahrer 102 Stunden jährlich im Stau. Es könnte also sehr viel schlimmer sein.