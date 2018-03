Neue Etappe in der Erweiterung des Gewerbeparks Hansalinie: Zwei Hilfsbrücken an der Bundesbahnstrecke Kirchweyhe-Sagehorn installiert worden. (Frank Thomas Koch)

Ab diesem Dienstag wird die Autobahn 1 Hansalinie erneut über einen längeren Zeitraum zum Nadelöhr, und die Auswirkungen werden auch in der Stadt deutlich zu spüren sein. Zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Dreieck Stuhr wird die Fahrbahn erneuert, der Verkehr verengt sich dort bis Anfang Dezember von sechs auf vier Spuren. Wenn es in diesem Bereich zu Staus kommt, dürfte sich der Verkehr verstärkt Umwege durch den Bremer Süden suchen. Betroffen sind dann vor allem wieder der Arster Zubringer und die Habenhauser Brückenstraße samt Erdbeerbrücke, aber auch Straßenzüge wie Sebaldsbrücker/Osterholzer Heerstraße.

Das Thema der Ausweichverkehre beschäftigt an diesem Dienstag auch den Senat. Die Linken hatten eine entsprechende Anfrage an die Landesregierung gerichtet. In einem Antwortentwurf aus dem Haus von Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) wird deutlich gemacht, dass „diese Behinderungen nicht vermeidbar sind. Andere verkehrlich sinnvolle Umleitungsstrecken, die im Übrigen nur das kommunale bremische Straßennetz betreffen könnten, bestehen nicht“, schreibt die Verkehrsbehörde.

Um die A 1 zu entlasten, soll es auf der A 27 eine Umleitungsempfehlung für diejenigen Autofahrer geben, die aus Richtung Bremerhaven kommen. Sie sollen möglichst nicht bis zum Bremer Kreuz und dann weiter auf die Hansalinie Richtung Osnabrück fahren, sondern schon an der Anschlussstelle Überseestadt abfahren. Von dort aus soll der Verkehrsstrom über die B 6 und die B 75 durch Bremen geführt werden. Auf Nachfrage sagte der Abteilungsleiter in der Verkehrsbehörde Gunnar Polzin dem WESER-KURIER, er rechne mit einer Verkehrszunahme auf der B 6 „um 10 bis 20 Prozent“.

In ihrer Anfrage an den Senat weisen die Linken auf die problematischen Effekte dieser Umleitung hin. So kämen auf die Stephanibrücke, die sich ohnehin in einem schlechten baulichen Zustand befindet, zusätzliche Belastungen zu. Es würden „jene Straßen zusätzlich befahren, wo ohnehin schon eine enorme Verkehrsbelastung herrscht. Innerstädtische Staus sind dabei vor allem für die Anwohner mit größeren Belastungen verbunden als Staus direkt an den Autobahnbaustellen auf der A 1“, machen die Linken geltend.

Was die Stephanibrücke angeht, zeigt sich die Verkehrsbehörde allerdings optimistisch. Die Weserquerung sei „für den normalen Pkw-Verkehr nicht eingeschränkt“, heißt es in dem Entwurf der Antwort auf die Linken-Anfrag. Und weiter: „Einschränkungen bestehen im Hinblick auf die Lkw-Verkehre in Form eines Überholverbotes und einer Abstandsanordnung. Die zusätzlichen Belastungen durch die Umleitungsverkehre können von der Brücke aufgenommen werden.“

Verkehr in der Überseestadt stark betroffen

Die Umleitungsempfehlung an der A 27 wird aber möglicherweise die Situation in der Überseestadt verschärfen. Von dort fließt der Verkehr nachmittags während der Rushhour nur äußerst zäh auf die B 6 ab. Wenn sich auf der Bundesstraße der Verkehr weiter verdichtet, wird es für Autofahrer aus der Überseestadt noch längern dauern, sich auf die B 6 einzufädeln. Doch dies wäre nach Einschätzung der Verkehrsbehörde unvermeidbar.

Der Zeitplan für die Baustelle auf der Hansalinie sieht vor, dass die Fahrbahnerneuerung zwischen Brinkum und Dreieck Stuhr am 7. Dezember beendet sein soll. Behinderungen wird es aber auch danach noch geben. Denn am 1. Juni startet nahe der Anschlussstelle Brinkum in Höhe Landesgrenze der Neubau einer Brücke über die Ochtum. Dieses Projekt wird bis Ende November 2019 dauern, und für diesen Zeitraum wird es dort auch nur vierspurig vorangehen.

Eine andere Befürchtung der Linken kann die Verkehrsbehörde allerdings ausräumen. Nach ihren Angaben wird es keine zeitliche Überschneidung zwischen den Engpässen auf der Hansalinie und dem Beginn eines weiteren Großprojektes geben, nämlich des Bauabschnitts 2.2 der Autobahn 281, der in Höhe Kattenturmer Heerstraße ein neues Tunnelbauwerk vorsieht. Dort sollen die Tiefbauer erst Ende 2019 anrücken.