Baustellen sorgen für Ärger in Bremen, meint Pascal Faltermann. (Sebastian Kahnert/dpa)

Absperrungen, Schilder und Baumaschinen zeigen es mehr als deutlich: In Bremen muss viel getan werden. Doch ist das zeitlich alles richtig geplant? Ist hier ein Baustellenchaos veranstaltet worden? Ist das alles politisch gewollt? Ärger, Kritik und Wut über die Verkehrssituation werden immer größer. Handelsvertreter, CDU und auch viele Autofahrer schimpfen. Aber Bremens Infrastruktur ist marode. Es ist also nachvollziehbar, dass in der Innenstadt alle paar Meter gebaut wird. Das muss schon sein. Zudem soll Bremen ja fahrradfreundlicher werden.

Unverständlich ist aber, dass der Marathon in den Plänen wohl nicht berücksichtigt wurde. Den Volkslauf gibt es seit Jahren Anfang Herbst. Jetzt wird die Innenstadt für Autofahrer, Pendler und Touristen rund ums Wochenende zum Irrgarten.

Es bleibt ein fader Beigeschmack. Dass gleich mehrere Baustellen zeitgleich über die Bühne gehen, erweckt den Anschein, dass die eine oder andere Maßnahme vorgezogen wurde. Denn ein Baustellendrama, wie es jetzt zu erwarten ist, könnte direkt vor der Bürgerschaftswahl noch Wählerstimmen kosten.