Für die Windkraftanlagen die hier am Gewerbegebiet Hansalinie gebaut werden, wurden Wege aus gifitger Schlacke angelegt. (studio b bremen)

„Der Sachverhalt überrascht uns“, sagt Stefan Eckhoff von der Firma Energiekontor vor dem Fachausschuss Umwelt und Lärm des Beirates Hemelingen. Wie berichtet, hat ein vom Nachbarschaftsverein Bultenweg beauftragtes Analyselabor Schwermetalle und hohe Werte an giftigen Chemikalien in der Schlacke nachgewiesen, die als Baumaterial für Wege für den Bau von Windrädern in der Hemelinger Marsch verwendet wird. „Wir haben Material verwendet, das verbaut werden darf. Und wenn dort polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) drin sein sollten, dann darf das nicht sein. Wir werden schauen müssen, wie die PAK da reingekommen sind, denn bei 1500 bis 1600 Grad hätte alles verbrannt werden müssen“, so Eckhoff.

Werner Martin von der Bürgerinitiative (BI) „Keine Windräder am Bultensee“ kann diese Aussage nicht nachvollziehen: „Wie kann das sein, dass dort Hochofenschlacke reinkommt?“, fragt er und verweist auf den Umstand, dass neben der Stahlwerkschlacke auch Hochofenschlacke für den Wegebau verwendet wurde. „LD-Schlacke aus dem Stahlwerk ist grau, HO-Schlacke aus dem Hochofen dagegen schwarz. Und wie kann das sein, dass die Behörde das nicht merkt?“

Irritierende Werte

„Wegebau auf privaten Grundstücken bedarf eigentlich keiner Genehmigung“, erklärt Wolfgang Kumpfer vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr dazu. „Wenn der Gesetzgeber sagt, dass das nicht genehmigungspflichtig ist, kann der Senator nichts machen.“ Die Verantwortung liege dann beim Betreiber. Wenn aber alle Werte bei der Schlacke eingehalten würden, dürfe sie auch verbaut werden. Dabei seien die Feststoffwerte entscheidend. „Nur Werte, die für das Grundwasser relevant sind, gelten.“ Irritierend seien jedoch die relativ hohen Gehalte an organischer Substanz, Chrom sowie polyzyklischen Kohlenwasserstoffen. „Dies bedarf einer Ursachenforschung und wir werden den Beirat dann informieren.“ Nach einer eigenen Analyse seitens der Behörde konnten die Ergebnisse inzwischen verifiziert werden, berichtet Kumpfer: „Und jetzt gibt es eine toxikologische und abfallrechtliche Bewertung und dann werden wir entsprechend handeln.“

Aus dem Produktionsprozess lasse sich aber nicht erklären, wie die PAK dort hineingelangt seien. Gerhard Scherer von der CDU sorgt sich dennoch um das Grundwasser in Hemelingen: „Für jeden Stein und für jedes Haus muss eine Genehmigung vorliegen, aber dafür nicht. Die Stadt muss im Vorfeld kontrollieren, was die Betreiber dort reinbauen“, fordert er und fragt anschließend: „Wer kontrolliert, was da wieder rauskommt? Und wer kontrolliert, was da gegebenenfalls noch reinkommt?“ Und auch um die Bauarbeiter sorgt sich Scherer: „Wie viele Leute arbeiten auf der Baustelle? Da muss doch die Berufsgenossenschaft informiert werden.“

Werner Martin fragt sich, warum die Baustelle nicht stillgelegt wird: „PAK sind stark krebserregend, das finde ich unverantwortlich.“ Stefan Eckhoff sagt dazu, dass das Unternehmen Energiekontor von den PAK ebenfalls überrascht gewesen sei: „Hätten wir das gewusst, hätten wir die Schlacke nicht verbaut. Wir werden das prüfen und hoffen, schnellstmöglich zu einem Ergebnis zu kommen.“ Für Werner Martin ist das nicht schnell genug: „Sie haben eine Verantwortung als Bauträger!“ Den Vorwurf Johann Oppermanns von den Grünen, mit den Proben wolle die Bürgerinitiative lediglich das Bauvorhaben behindern, lässt Martin nicht gelten: „Wir haben Proben genommen, weil Windkraftanlagen in Überschwemmungsgebieten gebaut werden. Schlacke darf dort nicht verbaut werden“, sagt er. „Und das hat nichts damit zu tun, dass wir gegen Windkraft sind: Wir sind für Windkraft, aber nicht am Bultensee.“

Sofortiger Baustopp gefordert

In einem Beschluss fordert der Fachausschuss aufgrund der vom Umweltsenator und von der Gewerbeaufsicht bestätigten und um ein vielfaches erhöhten PAK-Werte „den sofortigen Baustopp beziehungsweise die Sperrung der errichteten Zuwegungen zu den vier in Bau befindlichen Windkraftanlagen in der Hemelinger Marsch der Firma Energiekontor“.

Zudem erwarte der Ausschuss eine zügige Information über die weitere Vorgehensweise der zuständigen Behörden. „Der Ausschuss befürchtet eine Gefährdung des Grundwassers sowie eine Gefährdung der Bauarbeiter durch den kontaminierten Staub“, heißt es in dem Beschluss.

Beschwerden über nächtliche Lärmimmissionen im Gewerbegebiet Funkschneise 10 war ein weiterer Tagesordnungspunkt. Dieses Thema konnte jedoch nicht behandelt werden: „Der Beirat ist erstaunt, dass der Vertreter der Firma Hirsch ohne Abmeldung nicht erschienen ist“, sagt Ortsamtsleiter Jörn Hermening dazu.