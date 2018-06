Das Bayernzelt soll umziehen und kleiner werden. (Charlotte Behr)

Das in der Regel brechend volle Bayernzelt auf dem Bremer Freimarkt, seit Jahrzehnten auf dem Volksfest vertreten und immer am gleichen Platz, soll auf Betreiben der Wirtschaftsbehörde umziehen und sich deutlich verkleinern. Nach Auffassung der Behörde ist das Zelt in die Jahre gekommen, es gebe außerdem Sicherheitsprobleme, und das gastronomische Angebot lasse zu wünschen übrig. Der neue Platz für das Bayernzelt wäre dort, wo auf dem Freimarkt bisher die Almhütte stand.

Ein weiterer, möglicherweise ausschlaggebender Grund für den Umzug ist ein neues Zelt, mit dem die Schaustellerfamilie Renoldi auf den Freimarkt drängt. Es soll wesentlich attraktiver sein als die anderen Großzelte, die jedes Jahr im Herbst auf der Bürgerweide aufgebaut werden. Für dieses Zelt wird der bisherige Stammplatz des Bayernzeltes beansprucht.

Bei dem neuen Eigentümer des Bayernzeltes, der für den Kauf nach eigenen Angaben einen Millionenbetrag investiert hat, lösen die Pläne Entsetzen aus. Er könne unter solchen Umständen bei weitem nicht die Umsätze erwirtschaften, die er benötige, um seine Kredite zu bedienen.

