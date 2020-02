Die AfD-Parlamentsgruppe würde gern auf Kosten der Bürgerschaft ein Wohnmobil leasen, um in den Stadtteilen Öffentlichkeitsarbeit betreiben zu können. (Frank Thomas Koch)

Grüner Spieltrieb

Zugegeben, der Witz mit dem Beamten-Mikado („Wer sich zuerst bewegt, verliert“) hat einen ziemlichen Bart. Er war auch nicht fair. Also lieber gar keine Witze mehr über den öffentlichen Dienst? Genau, die Realität ist nämlich viel besser. Eigens für eine Führungskräfteklausur (FKK) hat das Umweltressort von Senatorin Maike Schaefer (Grüne) kürzlich ein Spiel des Bremer Coachs und Beraters Ralf Besser modifizieren lassen. Bei dem Brett- und Kartenspiel mussten die Teilnehmer unterschiedliche Rollen einnehmen, von der Senatorin über den Personalrat und Abteilungsleiter bis zum einfachen Sachbearbeiter. Ausgehend von der jeweiligen Perspektive, galt es, auf bestimmte vorgegebene Lagen bestmöglich zu reagieren. Einige dieser Szenarien waren dem Alltag entlehnt, andere galten als eher unwahrscheinlich, so wie dieses: „Niedersachsen kauft Bremen – wie gehen Sie damit um?“

Best of Behördendeutsch

Wenn man Technokratenjargon in Schachtelsätze und Passivkonstruktionen gießt und mit einem Schuss Nominalstil würzt, kommt Behördendeutsch heraus. Meist ist das zum Gähnen, manchmal muss man bei der Lektüre aber auch herzhaft lachen. Holger Duveneck, seines Zeichens Haushaltsdirektor in der Finanzbehörde, hat das Wörterbuch des Amtssprechs jetzt um ein echtes Juwel bereichert. In seiner Vorlage für die Haushaltsklausur des Senats schrieb Duveneck, es werde Geld aus einer Rücklage „während des Finanzplanungszeitraumes (abwachsend ab 2022) zur Stützung der bremischen Personalhaushalte herangezogen“. Abwachsend? Erkundigungen des WESER-KURIER im Finanzressort ergaben: Das bedeutet so viel wie „wird weniger“. Abwachsend ist also das Gegenteil von aufschrumpfend.

Gruppe ohne Raum

Weil es kaum noch Hauseigentümer gibt, die der AfD Räume vermieten wollen, ist die parlamentarische Gruppe um den Abgeordneten Frank Magnitz kürzlich auf eine etwas verwegene Idee gekommen. Sie hat sowohl in der Bürgerschaftskanzlei als auch beim Landesrechnungshof vorgefühlt, ob die dreiköpfige Gruppe „ein mobiles Bürgerbüro in Form eines Fahrzeugs (Businessvan, Wohnmobil, o.ä.) leasen“ könnte, wie es in einem entsprechenden Schreiben des Abgeordneten Mark Runge heißt. Der Rechnungshof sieht da große Probleme. „Das unter Einsatz staatlicher Mittel beschaffte Fahrzeug dürfte ausschließlich für parlamentarische Zwecke der Gruppe genutzt werden“, also nicht für die Partei, ist in einem Schreiben der Behörde zu lesen. In der Praxis sei eine solche Trennung allerdings kaum möglich. Grundsätzlich stelle sich außerdem die Frage, „inwieweit ein Fahrzeug ein für die parlamentarische Arbeit der Gruppe angemietetes Büro ersetzen kann“. Für die Bürgerschaftsverwaltung ist die Sache damit klar. Sie hat dem Ansinnen der AfDler eine Absage erteilt.