Mehrere Einsatzkräfte waren nötig, um den 19-Jährigen in der Helenenstraße festzunehmen. (Silas Stein / dpa)

Mehrere Polizisten und eine Streife des Ordnungsamtes sind am Donnerstagnachmittag nötig gewesen, um einen 19-jährigen Mann in der Helenenstraße festzunehmen. Er war einem Platzverweis zuvor nicht nachgekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zunächst bei einer Personenkontrolle mit einer kleinen Menge Cannabis erwischt worden. Er soll bereits in der Vergangenheit erheblich mit Betäubungsmittel- und Gewaltdelikten aufgefallen sein und sich zudem aggressiv gegenüber den Beamten verhalten haben. Der Mann erhielt daraufhin einen Platzverweis für den Bereich Steintor.

Polizist zieht Schusswaffe

Im Laufe des Nachmittags trafen die Einsatzkräfte in der Helenenstraße jedoch erneut auf den 19-Jährigen und sprachen ihn an. Daraufhin sei er sofort aggressiv gewesen, heißt es von Seiten der Polizei. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, zog der Mann seinen Gürtel aus der Hose und bedrohte damit die Beamten. In dieser Situation habe einer der Beamten seine Schusswaffe gezogen und auf den Boden gerichtet. Dies sei zur Eigensicherung geschehen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ein zweiter Beamter hielt einen Schlagstock bereit, die Streife des Ordnungsamtes griff unterdessen zum Pfefferspray.

Erst mit dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte habe der Mann festgenommen werden können. Dabei widersetzte er sich und verletzte sich und einen 27 Jahre alten Polizisten leicht. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zudem wird beim Ordnungsamt beantragt, gegen den Mann ein längerfristiges Aufenthaltsverbot für das Steintor auszusprechen.

Der Einsatz gegen den 19-Jährigen wurde von einigen Schaulustigen gefilmt. Die Polizei bittet, die Aufnahmen nicht zu veröffentlichen, sondern den Behörden als Beweismittel zur Verfügung zu stellen.