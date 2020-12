Steingut-Forschung

Trotz des (noch) erlaubten Draußen-Verkaufs von Glühweins sind nicht alle Fans des weihnachtlichen Heißgetränks happy – und das nicht wegen der möglicherweise erhöhten Gefahr einer Ansteckung. Notorische Original-Bremer-Weihnachtsmarkt-Glühweinbecher-Sammler vermissen eher ein alljährliches Einsteck-Ritual. Zu ihnen zählt Jens-Christian Meyer, im Hauptberuf Sprecher der Bremer Straßenbahn AG. Er besitzt eine Serie der Traditionsgefäße, die auch dank mütterlichen Erbes lückenlos bis in die 60er-Jahre zurückreicht. Sie droht nun zu reißen, denn mangels offiziellen Weihnachtsmarkts forscht Meyer bislang vergeblich nach dem 2020er Becher – die meisten Wirte servieren ihren Corona-Glühwein in der Pappversion. Die Steingut-Variante mit Bremen-Motiv, so Meyers Vermutung, müsste jedoch ebenfalls existieren; alleine aufgrund der Menge dürfte eine gewisse Vorlaufzeit in der Produktion vonnöten gewesen sein. Sachdienliche Hinweise zu Existenz und Verbleib der aktuellen offiziellen Becher-Auflage bitte an die E-Mail-Adresse marktplatzplaudereien@weser-kurier.de.

Gestörter Stromkreis

Es wäre eigentlich ein schönes Bild gewesen, hätte sich Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) nach dem allwöchentlichen Treffen des Senats mittags mit einem Megafon auf den Rathausbalkon gestellt, um dem Volk die neuesten Beschlüsse mitzuteilen. Ein Stromausfall nämlich bedrohte ihre Übermittlung zumindest in Funk und Fernsehen, die Pressekonferenz hätte um ein Haar in einem düsteren Festsaal und ohne Mikrofonanlage auch unter akustisch herausfordernden Bedingungen stattfinden müssen, gerade noch rechtzeitig kam der Saft zurück. Schuld waren übrigens die zum selben Stromkreis gehörenden Nachbarn: Im Schlussspurt der Renovierung der Bürgerschaft war einer der Techniker zu engagiert ans Werk gegangen und hatte einen Kurzschluss verursacht – was in der Bürgerschaft, die gerade Mittagspause machte, für weniger Schweißperlen auf den Stirnen als im Rathaus sorgte.

Präzisionsarbeit

Eine Vorlage zu Sozialarbeit in Corona-Hotspots ging jüngst nacheinander durch die drei Ressorts Gesundheit, Soziales, Wirtschaft sowie die Senatskanzlei. Was man am Ergebnis ablesen kann, ist das ehrenwerte Streben aller Beteiligten hin zu inhaltlicher Perfektion. Eine Passage der Vorlage wurde von Station zu Station immer präziser, damit sich auch wirklich keine – durch etwaige Ungenauigkeiten – aufkommenden Fragen mehr anbahnen, für wen das Ganze gedacht ist. Das liest sich dann so: „Damit sollen sowohl Jugendliche wie auch Erwachsene erreicht werden, die mit konventionellen Angeboten wie der Jugend(sozial)arbeit pandemiebedingt nicht oder nicht ausreichend oder mangels Angeboten gar nicht mehr erreicht werden können“. Keine Fragen offen lässt auch das Ergebnis der Genderprüfung: „Die Umsetzung der Maßnahmen hat unmittelbare geschlechtsspezifische Auswirkungen, da sie sich an Männer, Frauen und Diverse in den Stadtteilen richtet.“

Kandidat für Grün-Weiß

Und nun zum Sport. Bei Werder stehen im Frühjahr die Wahlen eines neuen Aufsichtsrats an, und im Hintergrund werden derzeit neue Bündnisse geschmiedet, um an alten Seilschaften zu ruckeln. Einer, der Vereins-Seilschaften unverdächtig ist, aber Grün-Weiß nicht nur aus seiner Zeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Weserstadion GmbH im Herzen trägt, ist Henning Lühr. Als ehemaliger Finanzstaatsrat kennt er sich gut mit dem Dilemma aus, das auch Werder seit Jahren plagt, nämlich stets zu wenig Geld für all die Wünsche in der Kasse zu haben. Lühr bewirbt sich um einen der vier Plätze im Kontrollgremium, was wiederum den früheren Blumenthaler Ortsamtsleiter Peter Nowack (SPD) dermaßen freut, dass er eigene Kandidatur-Gedanken beendet und stattdessen nun seinen Parteifreund unterstützen will.