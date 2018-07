Es gibt sie in verschiedenen Farben und Formen: Umweltschützer halten Mehrwegbecher für eine Lösung im Kampf gegen zu viel Plastikmüll. (Roland Scheitz)

Kaffee für unterwegs ist seit Jahren beliebt. Meist kommt er in Einwegbechern, die nach Gebrauch weggeworfen werden. Diese Wegwerf-Mentalität ist vielen ein Dorn im Auge und der Bechermüll ist ein Problem. Deshalb informierte die Handwerkskammer Bremen jüngst gemeinsam mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr über den Stand der Diskussion um die Einführung eines Becher-Pfandsystems für Mehrwegbecher. Moderiert wurde die Veranstaltung von Nadja Ziebarth, die beim BUND unter anderem das Meeresschutzbüro des Bundesverbandes leitet.

Die Veranstaltung eröffnete Staatsrat Ronny Meyer vom Umweltsenator. Er schilderte zunächst die Dimension des Problems: Jede Stunde werden in Deutschland etwa 320.000 Becher verbraucht. Das mache rund drei Milliarden Stück pro Jahr – ein gewaltiger Müllberg. Sie werden nur ein einziges Mal und sehr kurz (im Mittel 15 Minuten) benutzt und dann weggeworfen.

Bremen beteilige sich mit 23 Millionen Einwegbechern an diesem Problem. Die Becher bestehen aus Kunststoff oder beschichteter Pappe. Nach jeder Großveranstaltung ist der Boden mit solchen Einmal-Gefäßen übersät. Das sieht nicht nur schlecht aus, es gefährdet am Ende auch das Leben in den Meeren, das bereits mit Kunststoffmüll regelrecht verseucht ist.

Rücknahme bisher kompliziert

Mit Mehrweggefäßen ließe sich das Problem lösen, meinen die Veranstalter. Einige der Kaffee ausgebenden Unternehmen bieten deshalb eigene Mehrwegbecher und die Befüllung mitgebrachter Becher an. Leider hat dies das gesamte Becherkaufkommen bislang nicht in relevantem Umfang reduzieren können. Deshalb hat die Bremische Bürgerschaft im Januar 2018 beschlossen, der Senat solle nun ein anbieterübergreifendes Mehrwegsystem konzipieren, das die Bedürfnisse der Verbraucher ebenso berücksichtigt wie die Bedenken der Unternehmer.

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr fördert dazu ein Projekt des BUND, um einen konsensfähigen Vorschlag zu entwickeln, der dann gemeinsam von der Behörde mit den Gastronomiebetrieben umgesetzt werden soll. Bettina Taylor vom BUND-Meeresschutzbüro ist von Berufs wegen an der Reinhaltung der Meere interessiert, die durch Kunststoff-Müll schon heute schwer belastet sind. Sie stellt eine Umfrage an die Gastronomie vor. Die Mehrzahl der Gastronomen stehe Mehrweg-Pfandsystemen grundsätzlich positiv gegenüber.

Tuku Roy-Niemeier von der Handwerkskammer meldete breite Zustimmung der Bäckereien und Konditoreien an. Sie sprach aber auch bisher ungeklärten Fragen an. Die Logistik der Versorgung und der Entsorgung von defekten Bechern sei noch nicht ganz geklärt. Besonders die Rücknahme der Becher sei bei Unternehmen mit hoher Kundenfrequenz ein Problem. Es gebe für Pfandflaschen ein automatisches Rücknahmesystem. So etwas sei auch für Mehrwegbecher denkbar.

Damit die Rücknahmeautomaten nicht zu teuer werden, sei eine gewisse Normung erforderlich. Hinzu kommen hygienische Fragen. Ist es hygienisch unbedenklich, wenn Kundengefäße aufgefüllt werden sollen? Wer reinigt die Becher und wer kontrolliert das? Wenn die Politik ein bestimmtes Verhalten durchsetzen wolle, komme sie gelegentlich auf die Idee, eine Abgabe zu erheben. Die Handwerkskammer und ihre Mitgliedsbetriebe seien strikt gegen eine solche Abgabe.

Tatsächlich entstehen in vielen deutschen Städten Mehrwegbecher-Pfandsysteme. Es gibt sie unter anderem in München, Hamburg, Göttingen oder in Hannover. Einige sind privatwirtschaftlich organisiert, andere gemeinnützig. In Bremen hat Christian Leon vom Café Noon auf dem Gelände des Goethe-Theaters ein Becherpfandsystem entwickelt.

Es funktioniert für das Café. Auch die Bremer Firma „Cup2Date“ vermarktet ein Becher-Pfandsystem mit bereits 29 teilnehmenden Unternehmen in Bremen. Praktisch alle Anbieter von Pfandsystemen arbeiten mit Bechern aus Polypropylen. Die Gestaltung der Becher ist unterschiedlich. Alle sind hygienische einwandfrei, mit Werbung bedruckbar und sie halten etwa 500 Spülzyklen in Gastro-Spülmaschinen aus. Danach werden sie zurückgenommen und ordnungsgemäß recycelt.

Qualitätssicherung erforderlich

Hans-Peter Pudollek von der Lebensmittelüberwachung nahm bei der Veranstaltung zu den Hygienefragen Stellung. Er hält die Befüllung von mitgebrachten Gefäßen für hygienisch unbedenklich. Allerdings machte er klar, dass für die Arbeit mit Mehrwegbechern ein Qualitätssicherungs- und Managementsystem entwickelt werden müsse. Der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde hat ein Merkblatt zur Hygiene bei Coffee-to-go-Bechern herausgegeben. Daran kann jeder Heißgetränke-Anbieter ablesen, was bei den Gefäßen zu beachten ist.

Klar ist, ein Becher-Pfandsystem funktioniert nur dann wirklich gut, wenn es möglichst viele Stationen gibt, an denen man seinen Kaffee in einem Pfandbecher bekommen und wieder abgeben kann. In Hannover gibt es dafür sogenannte Wechselstuben. Weil es aber hygienische und logistische Fragen zu bedenken gibt, wird nur ein System mit breiter Basis langfristig Erfolg haben, sind sich die Experten sicher.

Dafür sei eine gewisse Normung erforderlich und dafür sei wieder eine gleichsam übergeordnete Struktur nötig. Bisher gebe es viele Insellösungen – und jede dieser Inseln hofft darauf, dass aus ihr einmal Festland wird. Damit das geschieht, muss man sich zusammentun. Es wird sicher interessant sein, zu sehen, was der Bremer Senat zu dem Thema ausarbeiten wird.