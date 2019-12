War früher Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium: Uwe Beckmeyer. (Frank Thomas Koch)

Der frühere Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Uwe Beckmeyer (SPD) soll Koordinator für den Neubau des Segelschiffs „Seute Deern“ werden. Außerdem wird sich der 70-Jährige um den Erhalt der schwimmenden Exponate im Bremerhavener Museumshafen kümmern. Das hat Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) angekündigt. Sie freue sich, den langjährigen Bundestagsabgeordneten für das unbesoldete Ehrenamt gewonnen zu haben, sagte Schilling. „Er hat ausgezeichnete Kontakte in die Wirtschaft wie auch in die Politik.“ Auf diese Kontakte soll sich Beckmeyer offenbar stützen, wenn es gilt, auch private Gelder für Erhalt und Ausbau des Museumshafens zu akquirieren. Am 23. Januar kommt die Lenkungsgruppe „Seute Deern / Museumshafen“ das erste Mal zusammen.

Geld für einen Neubau der „Seute Deern“ steht bereit, der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte vor einigen Wochen rund 47 Millionen Euro bewilligt. Offen ist hingegen, wie die vorhandenen schwimmenden Ausstellungsstücke im Museumshafen instandgesetzt und dauerhaft in Schuss gehalten werden können. Dafür fehlen dem Deutschen Schifffahrtsmuseum gegenwärtig die Mittel.