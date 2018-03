In der intensivpädagogischen Einrichtung "Grenzpappel" gibt es für die Bewohner auch die Möglichkeit zu sportlicher Betätigung. (Christina Kuhaupt)

Die Sozialbehörde wird wahrscheinlich auf die geplante intensivpädagogische Einrichtung in einer Lesumer Wohnstraße verzichten. Das lässt sich einem Papier entnehmen, mit dem sich der Senat am Dienstag beschäftigen wird. Es trägt den Titel „Sachstandsbericht zum Gesamtmaßnahmenplan für den Umgang mit delinquenten Jugendlichen“ und listet sämtliche einschlägigen ambulanten und stationären Projekte auf, die der sozialen Stabilisierung dieser Problemgruppe gelten.

Dabei geht es sowohl um einheimische Heranwachsende als auch um minderjährige unbegleitete Ausländer, sogenannte UmA, die bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind und von Haft oder Untersuchungshaft bedroht sind. Im Spätsommer 2017 hatten die Pläne für eine stationäre intensivpädagogische Wohngruppe mit sieben Plätzen in dem Quartier rund um die Lesumer Käthe-Kollwitz-Straße für erhebliche Unruhe gesorgt.

Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) musste sich bei einer Bürgerversammlung heftige Kritik anhören. Dass das Vorhaben nun wohl nicht realisiert wird, ist allerdings nicht die Folge von Anwohnerprotesten. Die notwendigen Umbauten wären schlicht zu teuer geworden. Nach Informationen des WESER-KURIER hat sich die Sozialbehörde mit der Eigentümerin der Immobilie nicht über den Umfang der notwendigen Investitionen einigen können.

Gegenwärtig existieren mit dem „Sattelhof“ in Blumenthal und der „Grenzpappel“ in Hemelingen zwei Schwerpunkteinrichtungen für straffällige Jugendliche. Auf richterliche Anordnung können sie dort untergebracht werden, wenn nach Auffassung der Justiz auf Haft oder Untersuchungshaft noch verzichtet werden kann.

„Der gegenwärtige benötigte Bedarf an Haftvermeidungsplätzen kann in Bremen über die Einrichtungen Sattelhof und Grenzpappel abgedeckt werden“, heißt es in der Senatsvorlage. Insgesamt 18 Plätze stehen dort bereit. Im Sattelhof leben überwiegend Jugendliche aus anderen Bundesländern. Bremen schöpft also derzeit nicht einmal seine eigenen Kapazitäten aus. Gleichwohl prüft die Sozialbehörde nach wie vor den Aufbau einer dritten Einrichtung. Nur ist dabei die Käthe-Kollwitz-Straße offenbar außen vor.

Einige notorische Straftäter wurden abgeschoben

Vor zwei Jahren hatte sich der Bedarf an intensivpädagogischen Plätzen noch ganz anders dargestellt. Damals beschäftigte ein harter Kern von mindestens 50 kriminellen jugendlichen Flüchtlingen die Polizei. Für einen Teil von ihnen sollte im Blockland eine Einrichtung aus dem Boden gestampft werden, es war von Kosten von rund zehn Millionen Euro die Rede.

Im März 2017 verabschiedete sich der Senat von diesem Vorhaben, denn: Die Zielgruppe dieser Einrichtung – vor allem jugendliche zugewanderte Wiederholungstäter – war zwischenzeitlich drastisch geschrumpft. Kamen 2015 noch rund 2000 unbegleitete minderjährige Ausländer nach Bremen, von denen dann einige kriminell wurden, so waren es in den Jahren 2016 und 2017 nur noch jeweils 40 bis 50.

Einige notorische Straftäter hat die Bremer Justiz inzwischen in ihre Heimatländer abgeschoben, nachdem sie volljährig geworden waren. Andere sind von Bremen aus in unbekannte Richtung weitergezogen. Und einige haben ganz einfach „den Dreh gekriegt“, wie es ein Mitarbeiter der Sozialbehörde ausdrückt. Nach Aufenthalten in vorhandenen intensivpädagogischen Einrichtungen oder auch in der Jugendhaft haben diese jungen Delinquenten ihre kriminelle Karriere abgebrochen, wozu in einigen Fällen auch der zwischenzeitliche Spracherwerb einen Beitrag geleistet hat.