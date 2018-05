Am Landgericht Bremen staplen sich die Akten. (Christina Kuhaupt)

Die Situation am Landgericht Bremen ist bedrohlich, sagt Antonius Fahnemann und spricht angesichts des Berges unerledigter Altfälle und der gleichzeitigen Rekordzahl von Neueingängen von einer "explosiven Gemengelage". Dieser Entwicklung müsse dringend Einhalt geboten werden, sonst drohe der Geschäftsablauf vollkommen aus dem Ruder zu laufen, warnt der ehemalige Präsident des Landgerichts Osnabrück. Seit November durchleuchtet Fahnemann im Auftrag der Bremer Justizbehörde als externer Gutachter die Arbeitsabläufe der Strafabteilung am Landgericht in Bremen. Am Mittwochnachmittag hat er sein Gutachten im Rechtsausschuss des Landtages vorgestellt.

Die Zahl der Eingänge neuer Verfahren ist in Bremen während der letzten Jahre überdurchschnittlich angestiegen, konstatiert der ehemalige Gerichtspräsident in seinem Bericht. Was die Eingänge pro Richter und deren Sitzungsstunden betrifft, seien die Bremer Richter im Bundesvergleich aber nicht höher belastet als ihre Kollegen anderenorts. Das Hauptproblem in Bremen stelle vielmehr die enorme Anzahl unerledigter Altfälle dar. Hier habe jeder einzelne Richter zusätzlich noch einmal ein komplettes weiteres Jahresarbeitspensum vor der Brust. "Das kann nicht funktionieren."

Als Ursache für die Misere hat Fahnemann nicht die Richterschaft ausgemacht. Die arbeite an der Obergrenze des Möglichen. Weniger gut kommt dagegen die Geschäftsverteilung am Landgericht Bremen weg. Die habe – in den letzten Jahren überrollt von immer mehr Eingängen – im Krisenmodus gearbeitet und dabei vernachlässigt, ihr Konzept den veränderten Gegebenheiten anzupassen. So sei bei der Verteilung der Verfahren weder deren unterschiedlichen Wertigkeiten berücksichtigt noch auf die gebotene Spezialisierung der Richter geachtet worden. Dies führe zu Reibungsverlusten und da nutze es dann auch nichts, dass alle sich redlich bemühten und bis zum Anschlag arbeiteten. "Wenn so viel Sand im Getriebe ist, kommt man dagegen einfach nicht mehr nach." Das Landgericht Bremen brauche ein Personalentwicklungskonzept und eine "glasklare Geschäftsverteilung".

An dieser Stelle setzt Fahnemann mit seinen Empfehlungen an. Der mit den verschiedenen Strafverfahren verbundene unterschiedliche Aufwand und der jeweils damit verbundene zeitliche Umfang müsse bei der gerichtsinternen Geschäftsverteilung berücksichtigt werden. Den einzelnen Kammern des Landgerichts solle zudem stärker als bisher eine Spezialisierung ermöglicht und das Spezialwissen der Richter gebündelt werden. "Das Schwurgericht macht nur Schwurgerichtssachen, die Jugendkammer nur Jugendsachen und die Wirtschaftskammer bekommt nichts anderes als Wirtschaftsfälle." Auch bislang gab es solche Zuständigkeiten, jede Kammer bekam aber auch Fälle aus anderen Bereichen zugewiesen.

Neben diesen strukturellen Änderungen in der internen Organisation des Landgerichts bedürfe es aber vor allem zweier zusätzlicher Kammern, die sich – freigestellt von den Neueingängen und Haftsachen – um die unerledigten Altfälle kümmern können, betont der externe Gutachter. Ende Juni dieses Jahres finden sich im Altbestand des Landgerichtes Bremen 54 Verfahren, die älter als zwei Jahre sind. Bei den unerledigten Wirtschaftssachen macht dies bereits zwei Drittel aller Fälle aus. Insgesamt befinden sich derzeit im Bestand des Landgerichtes, wozu auch die noch laufenden Verfahren zählen, rund 230 Fälle. "80 bis 100 wären normal. Alles darüber hinaus ist übel", sagt Fahnemann.

Die Forderung nach zwei zusätzliche Kammern ist ein Ball, den Justizstaatsrat Jörg Schulz (SPD) nur zu gerne aufnimmt. Betont dabei aber, dass es sich bei der personellen Aufstockung nicht allein um Richterstellen handeln könne. "Wir reden nicht nur von sechs Richterstellen, sondern auch von neun weiteren Stellen bei der Staatsanwaltschaft, den Wachtmeistern und im Servicebereich – zusätzlich zu dem, was bislang im Doppelhaushalt 2018/2019 steht."

Mit dieser Personalerhöhung, den von Antonius Fahnemann aufgezeigten Strukturreformen und und nicht zuletzt auch zusätzlichen Räumen für mehr Sitzungssäle sieht Schulz eine realistische Chance, "den Knoten zu durchschlagen und auch die vorhandenen Altlasten abzubauen". Als Zeitspanne, um das Landgericht wieder auf Kurs zu bringen, taxiert der Staatsrat zwei Jahre ab der Einstellung des neuen Personals. "Wenn wir im Frühherbst alle an Bord hätten, müsste Ende 2020 der Normalmodus erreicht sein."