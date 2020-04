Für Wohnungslose sollen vor allem mehr Möglichkeiten zum Händewaschen geschaffen werden. (Arne Dedert)

Auch die Arbeit zahlreicher sozialer Träger und Einrichtungen hat sich durch die Corona-Krise erheblich verändert und vor allem erschwert. Das beeinflusst die Situation vieler, die auf Hilfe angewiesen sind: Wie die Lage aktuell für Wohnungslose, Pflegeeinrichtungen und Jugendhilfeträger ist und wo noch dringender Nachholbedarf besteht, beschäftigte am Donnerstag die Mitglieder der Sozialdeputation.

Möglichkeiten zum Händewaschen sowie den Zugang zu Toiletten auszuweiten, das ist eines der Ziele des Sozialressorts für die Wohnungslosenhilfe. Aktuell leben 410 Personen in Notunterkünften, wo umfassende Notfallpläne gelten. Allerdings, so heißt es in dem Bericht, seien „einige Einrichtungen so eng und kleinräumig, dass eine Abtrennung von Bereichen oder Personengruppen kaum möglich ist.“ Zudem seien Kontakt- und Abstandsregeln bei Drogenkonsumenten und psychisch Erkrankten schwer durchsetzbar.

Sicherheit für Heime

In den Pflegeeinrichtungen will das Sozialressort künftig verstärkter Tests vornehmen: Besonders beim Übergang von einer Einrichtung ins Krankenhaus und umgekehrt sollen die Bewohner nun immer auf das Coronavirus getestet werden, erklärte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) in der Sitzung: „Wir wollen diese Sicherheit haben.“ Auch betonte sie, dass mehr Schutzausrüstung auf dem Weg in Pflegeeinrichtungen sei, um dort die nötigen Hygienemaßnahmen auch konsequent umzusetzen. Denn sowohl Masken als auch alltägliche Güter für die Arbeit vor Ort fehlen laut Behördenbericht. „Ob das, was jetzt unterwegs ist, ausreicht, vermag ich nicht zu sagen“, so die Senatorin.

Dennoch sind aus Sicht der Deputierten noch zahlreiche Verfahrensfragen in Bezug auf die Pflegeeinrichtungen offen: So ist die Frage nach Neuaufnahmen und einer Lockerung der Maßnahmen in den Heimen noch nicht geklärt. Allerdings betonte Stahmann, dass gerade in diesen Einrichtungen weitere Lockerungen äußerst vorsichtig zu handhaben seien. „So weit sind wir jetzt noch nicht“, sagte die Senatorin. Solche Entscheidungen, beispielsweise über eine Aufhebung des Besuchsverbots, sind aus ihrer Sicht nicht vor einer Auswertung der weiteren Infektionszahlen nach den bisherigen Lockerungen zu fällen. Besonders die CDU-Fraktion hatte die anhaltende Isolation der Bewohnerinnen und Bewohner stark kritisiert und das Sozialressort aufgefordert, eine adäquate Lösung des Problems vorzulegen.

Auch jetzt werden die Heime von den Mitarbeitern der Wohn- und Betreuungsaufsicht unterstützt. Zuletzt war es dort zu Personalengpässen gekommen, und so war im Januar herausgekommen, dass im vergangenen Jahr nahezu alle Regelprüfungen in den einzelnen Pflegeeinrichtungen ausgefallen waren. In diesen Tagen nun arbeite die Behörde unter Hochdruck daran, den Pflegeheimen so gut wie möglich zu Seite zu stehen und beispielsweise Hygieneempfehlungen zu geben.

Große Sorge bereitet den Deputierten die Situation von Kindern und Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten. Aktuell verzeichnet der Kinder- und Jugendnotdienst keinen Anstieg der Fallzahlen, auch Inobhutnahmen treten nicht vermehrt auf. Allerdings bereiten sich die entsprechenden Träger auf einen Zuwachs nach der Corona-Pandemie vor – auch die Sozialpolitiker rechnen damit. „Auch wenn uns nicht mehr Fälle vorliegen, heißt es nicht, dass es keine gibt“, betonte Birgitt Pfeiffer (SPD). „Durch die Schließung von Kitas und Schulen fällt schlichtweg das typische Meldesystem weg.“

Neben den Berichten zur Auswirkung der Corona-Pandemie legte das Sozialressort außerdem eine aktuelle Übersicht zu Schulmeidern vor: Demnach gab es im vergangenen Schuljahr mit 1299 Meldungen knapp 140 Fälle mehr als noch im Vorjahr. Meist handele es sich um Schüler der Mittelstufe, allerdings meiden in 15 Prozent der Fälle bereits Grundschüler den Unterricht. Gravierend gestiegen ist zudem die Zahl der Bußgeldverfahren: So gab es im Schuljahr 2017/18 insgesamt 214 dieser Verfahren, im vergangenen Schuljahr waren es mit 553 fast doppelt so viele. Die Behörde begründet das mit einem neuen Erfassungsverfahren in der Verwaltung als auch damit, dass Lehrkräfte die Einleitung eines solchen Verfahrens immer öfter als letztes Mittel in Anspruch nehmen.