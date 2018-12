Die FDP will auch für Bremen ein Warnsystem, das Auto- oder Lkw-Fahrer beim Abbiegen vor Radfahrern oder Fußgängern warnt. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt werden, geschehen in Bremen mit am häufigsten beim Abbiegen oder Wenden. Der Verkehrssicherheits-Lagebericht der Polizei für das Jahr 2017 weist mit 580 Fällen einen Anstieg um 11,8 Prozent im Vergleich zu 2016 (519 Fälle) aus. Vor allem, wenn Lkw-Fahrer Fußgänger oder Radfahrer im toten Winkel übersehen, endet das in vielen Fällen tödlich. Auch im Frühjahr am Brill, als eine junge Frau starb, nachdem sie ein Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen überrollt hatte.

Um Unfälle wie diesen künftig möglichst zu verhindern, legt die FDP einen Antrag vor. Im Moment wird im niedersächsischen Garbsen das Warnsystem „Bike Flash“ getestet. Die FDP fordert, auch in Bremen dieses Pilotprojekt an Stellen, an denen besonders viele Unfälle geschehen, einzuführen. „Bike Flash“ ist ein Mast, der an Kreuzungen aufgestellt werden kann. Werden durch Wärmesensorik Radfahrer und Fußgänger ab einer Entfernung von bis zu 40 Metern erkannt, blinken Leuchten in verschiedenen Höhen auf. Dadurch sollen Auto- und Lkw-Fahrer gewarnt werden, bevor sie abbiegen.

