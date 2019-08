Der gebürtige Bremer Joachim Linck arbeitet als Hotelchef auch an der Rezeption des neuen Stadthotels, das 31 Zimmer bietet. (Christina Kuhaupt)

Frisch und dezent fügt es sich mit dem hellen Anstrich in die Häuserreihe an der Rembertistraße, das kleine Kiesbett rechts und links neben dem Eingang unterstreicht den aufgeräumten Eindruck. Ein Fahrstuhl ist von außen angebracht, der Schriftzug auf einer vor dem Haus aufgestellten schwarzen Metalltafel weist darauf hin, dass sich hier in Hausnummer 11 das „Arthotel Ana Liberty“ befindet. Zwei Stufen hinunter geht es zum Eingang des im Sommer eröffneten Hotels zwischen Rembertiring und Contrescarpe.

Hotelchef Joachim Linck steht an der in grauem Holzton und mit beleuchtetem Glas gestalteten Rezeption und plaudert mit den Gästen aus Wolfenbüttel, die gerade auschecken. Hinter ihm das Hotellogo auf goldenem Grund und farblich angepasst ein Frauenkopf im Profil mit Haar aus schwarz-goldenen Schmetterlingen. Die Farben Grau, Gold, Messing und Schwarz dominieren in der Farbgebung. Hocker und Vorhänge im Eingangsbereich sind in einem warmen dunklen Grün gehalten, die Zimmer und Bäder sind hell gestrichen, Dekorationen und Möbel greifen das Farbkonzept auf. „Die Hotelgestaltung macht eine Kollegin aus Wien“, erklärt Joachim Linck, „die hat einen tollen Geschmack.“

31 Zimmer mit Frühstück bietet das fünfstöckige Stadthotel in der Rembertistraße, "Hotel garni" hätte man früher gesagt. Die G&S Hotelbetriebs GmbH betreibt das Arthotel Ana, bei dem es sich um eine Eigenmarke der Georgeous Smiling Hotels GmbH (GSH) handelt. Insgesamt gut 25 dieser Arthotels, die meisten in Süddeutschland und Österreich, gehörten derzeit dazu, nach Hannover sei Bremen City das zweite Hotel im Norden, weitere Expansion sei geplant, erklärt Joachim Linck.

In die Branche gewechselt

Der 51-jährige Bremer hat sich vor etwa fünf Jahren der Hotelbranche zugewandt, zuvor habe er lange in der Finanzbranche in Frankfurt gearbeitet, Betriebswirtschaft studiert. Den Geschäftsführer der GSH, Heiko Grote, ein gebürtiger Bremer, kenne er, seit er 14 sei. Bei ihm in München habe er das Hotelfach gelernt, und dort auch ein Hotel geleitet. Jetzt ist Joachim Linck froh, wieder in Bremen zu arbeiten. „Dieser ganze Verkehr in München“, sagt er, in Bremen sei es viel ruhiger. Im Alter von 26 Jahren war Linck aus Schwachhausen weggezogen, mit 39 Jahren zurückgekommen, seine Frau und die mittlerweile elf und 13 Jahre alten Kinder haben die ganze Zeit über in Bremen gewohnt, er hat als Pendler gelebt. „Ich kenne jede ICE-Verbindung.“ Jetzt kann er mit dem Fahrrad von Schwachhausen aus zur Arbeit im Ostertor fahren.

Seit Januar war Joachim Linck mit dem Aufbau des neuen Hotels beschäftigt – „alles musste komplett renoviert werden“, bevor im Juni eröffnet werden konnte. Zuvor war an diesem Standort viele Jahre das Hotel Lichtsinn betrieben geworden, das früher auch von Künstlern und Schauspielern genutzt wurde, wie Fotos an den Wänden beispielsweise von Horst Tappert („Derrick“) bewiesen. Wo jetzt die Rezeption ist, befand sich eine wuchtige hölzerne Bar, die in einem anderen Hotel erhalten wurde, wie der neue Hoteldirektor erzählt, der gleich darauf einem Gast auf Französisch antwortet.

„Die Internationalität macht Spaß“, sagt Joachim Linck, der gern auch mal Französisch und Englisch spreche, gern organisiere. Das Beste an seinem neuen Job sei, „zu sehen, dass die Leute zufrieden sind“. Das Hotel habe tolle Bewertungen bekommen, befinde sich in sehr guter Lage nahe am Wall, jeweils wenige Gehminuten zum Bahnhof und zum Marktplatz. Die Gäste nähmen das Hotel gut an, das auch über einige Parkplätze verfüge, was unbedingt notwendig sei.

Die Aufenthaltsräume in dem verwinkelten Bau, der nicht barrierefrei ist, werden ebenfalls genutzt. Nach dem Raum mit der Bilderwand hätten russische Gäste sogar explizit nachgefragt, als sie ihn nicht gleich entdeckt hatten. Bei skandinavischen Gästen seien zudem die großzügigen Familienzimmer mit vier Betten beliebt, die der Hotelchef stolz präsentiert. Überrascht war Joachim Linck davon, „wie begeistert die Leute von Bremen sind“. Und dann sehe man auch als Bremer noch mal genauer auf seine eigene Stadt. Gäste aus Bayern meinten, Bremen würde viel zu wenig Werbung in München machen. Der Online-Auftritt der Stadt käme aber allgemein gut an, habe er beobachtet.

Neun Beschäftigte in Voll- und Teilzeit arbeiten zurzeit für das Arthotel Ana Liberty, in dem der Hotelchef auch Mann für alles ist, wie er an der Rezeption beweist. „Direktion“ steht auf der Visitenkarte von Joachim Linck. „Es soll alles gut laufen“, sagt er, der auch in der Freizeit gern seine Ausdauer trainiert, die Zufriedenheit der Gäste stehe ganz oben.