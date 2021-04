Wie in jedem Frühling werden die Bremer Freibäder – wie hier das Stadionbad – geschrubbt, bevor die Schwimmer kommen. (Frank Thomas Koch)

Becken reinigen, Technik prüfen, Grünanlagen herrichten und Schäden ausbessern: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bremer Bäder GmbH bereiten derzeit die Freibäder der Stadt für die Saison vor. Unklar ist allerdings, wann sie in diesem Jahr startet. Normalerweise öffnen Stadionbad und Co je nach Wetterlage in der Zeit zwischen Anfang und Mitte Juni. Ob dieser Terminrahmen angesichts der aktuellen Corona-Infektionslage und den Beschränkungen des öffentlichen Lebens bestehen bleibt, sei unklar, sagt Bäder-Sprecherin Laura Schmitt. „Wir müssen abwarten. Es liegt derzeit nicht in unserer Macht. Wir gehen aber davon aus, dass in diesem Sommer Betrieb möglich sein wird.“

Unter welchen Bedingungen ist ebenso unklar wie der Öffnungszeitplan. „Auch das kann man jetzt noch nicht sagen“, sagt Schmitt. Abzusehen ist, dass die Bäder wohl kurzfristig reagieren müssen – ein kurzer Anlauf, um vom „Stand-by-Modus“ auf Schwimmbetrieb umzuschalten, ist aber nach den Angaben der Sprecherin kein Problem. Voraussichtlich werden sich die Bremer Bäder an den Konzepten aus dem vergangenen Sommer orientieren, also Freiluftschwimmen nach Termin anbieten, um die Kapazitäten zu begrenzen. „Wir müssen nicht bei null anfangen“, sagt Schmitt, „unsere Konzepte haben sich bewährt.“ Zudem habe man die Fehler, beispielsweise lange Schlangen beim Einlass, analysiert. „Wir wissen, was gut funktioniert hat und wo wir nachjustieren müssen.“

Im vergangenen Sommer hatten nach Angaben der Bremer Bäder zwischen Juni und August rund 65.000 Badegäste die Freibäder besucht, ein Minusrekord. Zum Vergleich: Im eher durchwachsenen Sommer 2019 waren es rund 150.000 Besucher gewesen, in den heißen Monaten 2018 etwa doppelt so viele.