Polizei und Notarzt sind derzeit am Bahnhof Mahndorf sowie Meckelfeld im Einsatz. (dpa)

Im Zugverkehr um Bremen kommt es derzeit auf zwei Strecken zu Behinderungen: Wegen eines Notarzteinsatzes am Bahnhof Mahndorf enden Züge aus Richtung Hannover in Achim. Das berichtete die Deutsche Bahn via Twitter.

Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Bremen mitteilte, ist ungewiss, wie lange der Einsatz dauern wird. Eine Person sei gegen 9.30 Uhr von einem IC erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Zudem ist der Schienenverkehr zwischen Hamburg und Lüneburg derzeit behindert. "Der Bahnhof Meckelfeld bei Harburg ist voll gesperrt. Vor Ort wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden", sagte der Polizeisprecher mit. Worum es sich bei dem Gegenstand handele, werde derzeit geprüft. (var)

++ Diese Meldung wurde um 11.06 Uhr aktualisiert. Zunächst hatten wir berichtet, der Schienenverkehr sei zwischen Bremen und Hamburg behindert. Es handelt sich jedoch um die Strecke Hamburg-Lüneburg.++