Seit Monaten demonstrieren die Bewohner mit dem Solidaritätsbündnis „Together we are Bremen" für die Schließung der Notunterkunft an der Gottlieb-Daimler-Straße (Christina Kuhaupt)

Die Bremer Sozialbehörde hat die umstrittene Flüchtlingsunterkunft an der Gottlieb-Daimler-Straße in Oslebshausen geschlossen. Das bestätigte Bernd Schneider, Sprecher des Sozialressorts am Freitagabend. Die Behörde hatte die Schließung Mitte Mai bereits angekündigt. Von Bewohnern und dem Solidaritätsbündnis „Together we are Bremen“ hatte es monatelang Proteste gegen die aus ihrer Sicht „menschenunwürdige Unterbringung“ von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in den Leichtbauhallen gegeben. Das Solidaritätsbündnis bewertet dies als Erfolg für ihr beharrliches Engagement gegen das „Metallzelt-Camp“.

„Durch unsere vielfältigen Aktionen und unseren monatelangen Druck haben wir erfolgreich bewirkt, dass diese unwürdige, ungesunde Unterkunft nun Geschichte ist“, sagte Anna Schroeder für das Bündnis. „Die Schließung des Lagers in der Gottlieb-Daimler-Straße zeigt uns, dass es möglich ist, für unsere Menschenwürde zu kämpfen und diese Kämpfe auch zu gewinnen. Dafür brauchte es Entschlossenheit, Engagement und die Solidarität von den vielen Menschen hier in der Stadt.“ Aber die Schließung des Camps reiche nicht aus – das Engagement des Solidaritätsbündnisses gehe weiter.

Mehr zum Thema Gottlieb-Daimler-Straße Umstrittene Flüchtlingsunterkunft wird früher geschlossen Die Bremer Notunterkunft für Flüchtlinge an der Gottlieb-Daimler-Straße in Oslebshausen soll früher ... mehr »

Während das Aktionsbündnis von einer Notunterkunft spricht, bezeichnet die Behörde die Leichtbauhallen als einen Teil von drei Erstaufnahmestellen in Bremen. Die Unterkünfte in der Ex-Vulkan-Zentrale und an der Alfred-Faust-Straße bleiben weiterhin bestehen.