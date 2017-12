Sozialsenatorin Anja Stahmann stellte sich am Donnerstag der Kritik zur Kannenberg-Insolvenz. (Frank Thomas Koch)

So viele Fragen – und auch so viele Antworten. 60 Seiten, um genau zu sein, beschäftigten am Donnerstag die Sozialdeputation. Darin hatte die Sozialbehörde ausführlich zu den Hintergründen der Insolvenz der Lothar Kannenberg Akademie Stellung genommen. Nicht ausreichend genug offenbar, denn am Donnerstag wurde klar: Der Fall wird die Deputierten voraussichtlich noch deutlich länger beschäftigten. Längst sind noch nicht alle Einzelheiten um die Zahlungsunfähigkeit des privaten Jugendhilfeträgers geklärt, wie die Reaktionen der Opposition zeigten. Auch die Forderung nach einem möglichen Untersuchungsausschuss steht nach wie vor im Raum. Zumindest die CDU-Fraktion will sich diese Option offen lassen.

Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) machte gleich zu Beginn der Sitzung noch einmal deutlich, in welcher Ausnahmesituation sich die Behörde damals befunden habe. Der Zuzug von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in das Jugendhilfesystem der Stadt habe in den Jahren 2014 und 2015 „eine historische Größenordnung“ angenommen, so Stahmann. Bremen sei eines der wenigen Zentren bundesweit gewesen, in dem das Jugendhilfesystem für diese Gruppe enorm gewachsen sei. Zwischen Oktober 2014 und Januar 2016 habe man die bestehenden Einrichtungen um das Zehnfache ausbauen müssen. Eine detailgenaue Abrechnung wäre zu diesem Zeitpunkt nur schwer möglich gewesen. Die Behörde sei über ein Jahr hinweg völlig unterbesetzt gewesen, machte Stahmann deutlich.

Abschlagszahlungen wurden zum Verhängnis

Die Senatorin und ihr Staatsrat Jan Fries verteidigten in der Sitzung die hohen Abschlagszahlungen an die Akademie. Wie berichtet, hat der private Träger des früheren Boxers insgesamt 33 Abschlagszahlungen in Höhe von zusammen 7,675 Millionen Euro erhalten hat. Die erste Zahlung ist im Oktober 2014 geflossen, die letzte im April 2016. „Erst mit Abschlagszahlungen wurde der Träger in dieser Phase in die Lage versetzt, die erforderliche Zahl an Plätzen einzurichten und das nötige Personal einzustellen“, sagte Stahmann. Dieses Verfahren werde bundesweit praktiziert, rechtfertigte sich die Senatorin nach der Kritik einiger Abgeordneter. 16 weitere Träger in Bremen hätten seinerzeit ähnliche Vorauszahlungen erhalten. Die Spannbreite reiche von 40.000 Euro bis 3,8 Millionen Euro, insgesamt waren es 15,865 Millionen Euro für alle 16 Träger.

Immer wieder stellten die Vertreter von CDU, Linken und der FDP die Frage nach der fehlenden Kontrolle. Hätte die Sozialbehörde früher einschreiten müssen? Schließlich sei bereits im Herbst vergangenen Jahres von ersten finanziellen Schwierigkeiten die Rede gewesen. Die fehlende Liquidität bei Kannenberg sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Sonderfall, sondern als ein vorübergehendes Problem angesehen worden, das mehrere Träger betroffen hätte, so Staatsrat Fries. Eine Fehleinschätzung, wie sich nun zeigt. Insgesamt belaufen sich die Forderungen der Stadt auf 5,6 Millionen Euro. Ob es bei dieser Summe bleibt, ist derzeit noch offen, denn auch Kannenberg meldet finanzielle Ansprüche an die Stadt an. Wie hoch diese sind, ist noch unklar und Teil des Insolvenzverfahrens, wie ein geladener Anwalt der Behörde noch einmal deutlich machte. Die Behörde berief sich darauf, per Gesetz keinerlei Rechte in Form von Buchprüfungen oder ähnlichen Einsichtnahmen in Geschäftsunterlagen zu haben.

Kritik an der Sozialbehörde

Für einige Deputierte macht es sich die Sozialbehörde damit jedoch zu einfach. „Wie kann man einem umstrittenen Träger erst Millionen zur Verfügung stellen und sich dann immer wieder darauf berufen, dass man ihn nicht kontrollieren kann?“, fragte die sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Sigrid Grönert, im Anschluss an die Sitzung. Wenn die Sozialbehörde Probleme bei Abrechnungsmechanismen oder ihrer Software gehabt habe, hätte man sich eine andere Lösung einfallen lassen müssen.

Die Linke monierte außerdem, die Stadt habe Mietverträge mit einer zu langen Laufzeit abgeschlossen und stellte in Frage, warum man unterstütze, dass Kannenberg die Insolvenz in Eigenverwaltung bestreiten darf. „Macht man da nicht den Bock zum Gärtner?“, fragte Sofia Leonidakis. Kannenberg habe in der Vergangenheit bewiesen, dass er Probleme mit der Buchführung habe. Die Form der Insolvenz könne sich durchaus noch ändern, erklärte der anwesende Rechtsvertreter. Bis Ende Januar laufe ein vorläufiges Verfahren der Insolvenz, danach werde über das weitere Vorgehen entschieden. Dann könnten auch weitere Details bekannt werden, was mit den sechs verbliebenen Einrichtungen des Trägers passiert. Aktuell seien noch 122 minderjährige Geflüchtete dort untergebracht. Ein Teil von ihnen soll sukzessive anders untergebracht werden, denn schon jetzt zeichnet sich ab, dass nicht alle Wohnheime das Sanierungsprogramm überleben werden.