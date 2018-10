Mit der Erhöhung der Richtwerte für die Mieten von Sozialhilfeempfängern reagiert der Senat auf die gestiegenen Immobilienpreise. (Ralf Hirschberger /dpa)

Für Sozialhilfeempfänger sollen ab 1. November 2018 höhere Mietkosten anerkannt werden. Das geht aus einer Senatsvorlage hervor, die dem WESER-KURIER vorliegt. Demnach sollen die Richtwerte für Mieten, nach denen die Kommune die Kosten für Wohnungen von Sozialhilfeempfängern übernimmt, je nach Größe des Haushalts um durchschnittlich 18 Euro pro Monat angehoben werden. Im Vergleich zur vorangegangenen Erhöhung im März 2017 ist das eine weitere Anhebung um 3,6 Prozent.

Betroffen sind demnach knapp 520 000 Haushalte, in denen Sozialhilfeempfänger diese Mieten erhalten. Dazu gehören Langzeitarbeitslose, Geringverdiener mit Zuschüssen der Jobcenter, Behinderte und Ruheständler mit geringen Renten sowie Flüchtlinge. Der Senat will am Dienstag über den Vorschlag beraten, bevor er am kommenden Donnerstag zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung des Sozialdeputation steht.

Mit der Erhöhung der Richtwerte für die Mieten von Sozialhilfeempfängern reagiert der Senat auf die gestiegenen Immobilienpreise. Denn diese Richtwerte legen fest, welche Mietkostenhöhe nach der Sozialgesetzgebung angemessen sind, um von der Kommune übernommen zu werden. Außerdem ist auch die sogenannte angemessene Wohnungsgröße je nach Größe des Haushaltes genau festgelegt: Für eine Person liegt diese bei 50 Quadratmetern, für zwei Personen bei 60, für drei bei 75, für vier bei 85 und schließlich für fünf bei 95.

2,2 Millionen Euro Mehrausgaben

Üblicherweise muss die Festlegung, welche Wohnungsmiete genau als angemessen angesehen wird, von den örtlichen Verhältnissen abhängig sein, so hat es das Bundessozialgericht beschlossen. Das heißt, der Richtwert ist in jeder Kommune anders. In manchen Städten wird dafür ein sogenannter Mietspiegel zurate gezogen, der eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete enthält. Da es einen solchen Mietspiegel in Bremen nicht gibt, wertete das Statistische Landesamt auf Grundlage des Verbraucherpreisindexes die entsprechenden Daten für die geplante Aktualisierung aus. Dabei untersuchten die Experten den Zeitraum von März 2016 bis März 2018.

Sollten die neuen Richtwerte beschlossen werden, entstehen in Bremen jährliche Mehrausgaben von rund 2,2 Millionen Euro. Zuletzt waren die Richtwerte im Januar 2014 und im März 2017 angepasst worden. Dabei zeigt sich, dass in den vergangenen vier Jahren die anerkannten Mieten für Sozialhilfeempfänger um knapp 100 Euro gestiegen ist: Lag der Richtwert für einen Alleinstehenden mit einer 50-Quadratmeter-Wohnung noch bei 377 Euro im Monat, soll er ab November auf 471 Euro steigen. Bereits im März 2017 war der Richtwert auf 455 Euro angehoben worden.

Noch größer ist die Richtwertanhebung in Haushalten, in denen mehr als eine Person lebt: Für Haushalte mit zwei Familienmitgliedern in einer 60-Quadratmeter-Wohnung soll dieser Wert für die monatliche Miete zwischen den Jahren 2017 und 2018 von 464 auf 481 Euro steigen, bei Drei-Personen-Haushalten, die auf 75 Quadratmetern leben, soll eine Erhöhung von 578 auf dann 599 Euro erfolgen. Eine vierköpfige Familie kann mit einem Richtwert von 657 statt wie bisher 633 Euro rechnen, eine fünfköpfige mit 765 statt 738 Euro. Für jede weitere Person sieht der alte Richtwert 89 Euro vor, der aktualisierte hingegen 92 Euro.

Nachzahlungen möglich

Sollte der Vorschlag beschlossen werden, wird die Neufestsetzung der Richtwerte Anfang November in Kraft treten, sollen aber auch rückwirkend bis März 2018 anerkannt werden. Wer also eine Miete zahlt, die bisher nicht vollständig durch den entsprechenden Richtwert gedeckt war, erhält entsprechende Nachzahlungen des Jobcenters.

Laut Senatsvorlage hat das Statistische Bundesamt zusätzlich geprüft, dass in Bremen überhaupt eine ausreichende Anzahl von Wohnungen für Sozialhilfeempfänger verfügbar ist. Das bedeutet, wie viele Wohnungen mit der entsprechend vorgegebenen Größe tatsächlich Mietpreise haben, die für Sozialhilfeempfänger erschwinglich sind.

Dabei steht Bremen ziemlich gut da: Unter den verfügbaren Wohnungen für Ein-Personen-Haushalte werden knapp Dreiviertel als angemessen bewertet, bei denen für Fünf-Personen-Haushalte ist es knapp die Hälfte. Insgesamt sind von knapp 13 540 Mietangeboten in Bremen 9300 passend für Sozialhilfeempfänger.