Teile des Huchtinger Beirats machen sich für die schnellere Beseitigung der Brandruine in der Kirchseelter Straße stark. Michael Horn von den Linken fordert die Verwaltung mit einem entsprechenden Antrag auf, bis spätestens August die Trümmer in Huchting abtragen zu lassen. Wie berichtet, ist auch einen Monat nach der Explosion in der Reihenhaussiedlung, bei der drei Menschen ums Leben kamen, noch nicht mit den Aufräumarbeiten begonnen worden, worunter vor allem die Nachbarn leiden.

„Wenn alle Beweise gesichert sind, sehe ich keinen Grund, noch mit dem Abriss zu warten", sagte Horn. "Ich erwarte, dass die Verwaltung unverzüglich loslegt und nicht die Verantwortung fürs Nichtstun auf andere schiebt. So oder so müssen die Reste des Hauses abgetragen werden, unabhängig von der Tatsache, wer die Eigentumsrechte für das Grundstück besitzt." Das sehen Versicherungsexperten jedoch anders. Die Versicherung des Grundstückseigentümers, auf dem die Brandruine steht, müsste nach Angaben von Experten dafür aufkommen. Dafür müssten die Eigentumsverhältnisse klar sein, was in Huchting offenbar noch nicht der Fall ist.

Bei der Explosion vor vier Wochen, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft offenbar von der 41-jährigen Bewohnerin selbst herbeigeführt wurde, starben auch ihr siebenjähriger Sohn sowie eine 70-jährige Frau in dem Nachbarhaus. "Je länger die Nachbarn die Ruine ansehen müssen, desto schwieriger wird es für sie“, sagt Horn. Ferner fordert er die zuständigen senatorischen Behörden auf, mit den entsprechenden Versicherungsunternehmen Kontakt aufzunehmen.