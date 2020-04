Klar in der Kommunikation mit den Bürgern: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. (Ronald Schlager)

Die Zeit von Corona ist auch die Zeit der kreativen Begriffsbildungen – vor allem in Verbindung mit dem Wort Normalität. Da ist die Rede von „neuer Normalität“, so Finanzminister Olaf Scholz. Oder von „verantwortungsvoller Normalität“, wie sie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet vorschwebt. Doch, was ist in dieser Krise überhaupt noch normal?

Bewährt ist zumindest die Politik der Regierung, seit Angela Merkel im Kanzleramt das Sagen hat. Anfangs zaudernd und zögerlich, schafft sie es dann doch immer wieder, als Krisenmanagerin dazustehen. So war es auch in anderen Krisen: etwa der griechischen Staatspleite oder im Flüchtlingsjahr 2015. Dieses Mal hat die Kanzlerin mit für ihre Verhältnisse sehr emotionalen Ansprachen die Deutschen mit auf den beschwerlichen Weg genommen. Lautstark sekundiert von den Länderchefs.

Die Umfragen gaben ihr recht. Anfänglich bis zu 90 Prozent der Bürger stimmten dem Shutdown zu, als am 16. März das große Maßnahmen-Paket verkündet wurde. Zehn Prozent geringer fiel die Zustimmung über die ersten Maßnahmen-Lockerungen aus, die vor allem Geschäfte und Schulen betrafen. Einige Menschen hatte einfach mehr erwartet. Aktuelle Umfragen zeigen, dass die Akzeptanz für die Corona-Maßnahmen bröckelt.

Nun befürworten nur noch 74 Prozent der Deutschen die Aufenthaltsbeschränkungen und Kontaktsperren. Doch die Kanzlerin bleibt ihrem typischen Handlungsmuster treu: In der Krise fährt sie auf Sicht. Und so ist nicht viel zu sehen von einer klaren Exit-Strategie. Österreich macht es anders: Dort verfolgt die Regierung von Kanzler Sebastian Kurz einen Stufenplan im Zwei-Wochen-Takt mit klar definierten Lockerungen.

Mehr zum Thema Aktuelle Corona-Entwicklungen Liveblog: Großbritannien testet Impfstoff an Menschen Weltweit und in Deutschland gibt es immer mehr Coronavirus-Fälle - auch in Bremen und ... mehr »

In Deutschland hingegen mangelt es an präzisen Ansagen und konkreten Zeitfenstern. „Die Beschlüsse erwecken den Eindruck, als plane die Regierung, die meisten Vorschriften des Shutdowns noch monatelang fortzusetzen“, warnte etwa der Präsident des Verbandes der Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlée. Und da es keine Exit-Strategie gibt – zumindest keine, die diesen Namen verdient hätte –, fehlt vielen Menschen die Perspektive. Wann dürfen die großen Warenhäuser wieder öffnen? Wann kann man sich wieder mit Freunden treffen? Wann wird die Schließung von Cafés, Kneipen und Restaurants aufgehoben?

Die Corona-Krise macht die Menschen auch unzufriedener. Jung und Alt bangen um die Gesundheit, Selbstständige um ihren Betrieb, Arbeitnehmer um den Job. In der Pandemie steigt die seelische Belastung, oft verstärkt durch Isolation oder familiäre Überforderung, wenn die Kita dicht ist und die Eltern im Homeoffice arbeiten. Zu allem Überfluss mangelt es an Gelegenheiten zur Zerstreuung. Irgendwann ist der Frühjahrsputz erledigt und Netflix mag man auch nicht mehr sehen. Doch es gelten Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen, Gastronomie und Kultureinrichtungen haben zu, der Mannschaftssport muss ruhen.

Deutschland ist von Katastrophen wie in New York oder in Bergamo verschont geblieben. Das hat viel mit einem insgesamt guten Krisenmanagement zu tun. Aber auch viel mit einer hohen Disziplin der meisten Bürger. Und: Zahlreiche Betriebe und Geschäfte haben oft erstaunlich kreativ und pragmatisch auf die Einschränkungen reagiert. Das war in jenen Läden zu beobachten, die nach dem Shutdown noch aufmachen durften.

Der Staat sollte mehr Vertrauen in die Verantwortung von Wirtschaft und Bürgern haben. Warum nicht eine Café-Terrasse mit kleinen Tischen und Sicherheitsabständen öffnen? Warum nicht die Kinos? Die Branche hat einen überzeugenden Plan vorgelegt. Mit einer hohen Zahl gesperrter Sitzplätze und weitreichenden Hygienevorkehrungen könnte die Abstandsregel eingehalten werden, davon sind die großen Spitzenverbände des Kinos überzeugt. Hätten sie nicht wenigstens eine Chance verdient, ihr Modell in der Praxis vorzuführen? Mit solchen Beispielen könnte Schritt für Schritt wieder ein Stück Normalität entstehen. Mit Augenmaß und Behutsamkeit.