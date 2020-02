Cambio steigerte letztes Jahr seinen Umsatz um elf Prozent. (Christian Kosak)

Elf Prozent Umsatzsteigerung im vergangenen Jahr – darüber freut sich das Bremer Carsharing-Unternehmen Cambio. 19,4 Millionen Euro wurden in Deutschland erwirtschaftet, weitere 14,7 Millionen in Belgien. Im 20. Jahr seines Bestehens zählt Cambio mehr als 130.000 Kundinnen und Kunden und verzeichnet hier einen Zuwachs von mehr als 14 Prozent binnen eines Jahres. Die Flotte von 3200 Fahrzeugen – vom Kleinwagen bis zum Neunsitzer – legte auf 1,4 Millionen Fahrten insgesamt 76,6 Millionen Kilometer zurück. In Deutschland beträgt der Anteil der Elektroautos rund vier Prozent. Diese Fahrzeuge werden ausschließlich mit Ökostrom betrieben, betont das Unternehmen, und ihr Anteil an der Flotte solle im laufenden Jahr weiter erhöht werden.

Fast 300 Mitarbeiter in Deutschland und Belgien

Cambio entstand im Jahr 2000 als Zusammenschluss von vormals drei Carsharing-Anbietern aus Aachen, Bremen und Köln. Der Hauptsitz der Gruppe liegt an der Weser, mittlerweile beschäftigt man fast 300 Mitarbeiter in Deutschland und Belgien. Dort ist man bereits in 54 Städten vertreten, in Deutschland sind es 28. In der nordwestdeutschen Region sind dies neben Bremen und Bremerhaven auch noch Leer, Lilienthal, Oldenburg und Wilhelmshaven. Allein im vorigen Jahr kamen 13 neue Städte hinzu.

„Die neuen Städte unter 100.000 Einwohner zeigen, dass Carsharing auch abseits der großen Metropolen eine Alternative zum eigenen Pkw bietet,“ sagt Bettina Dannheim, Geschäftsführerin der Cambio-Gruppe. „Das freut uns sehr.“ Ein Cambio-Auto ersetze etwa 13 private Pkw, rechnet das Unternehmen vor. „Als Betreiber einer großen Fahrzeugflotte sehen wir uns in der Pflicht, unseren Beitrag zum Klimaschutz mit einer möglichst emissionsarmen Fahrzeugflotte zu leisten", erklärt Firmenchefin Bettina Dannheim.