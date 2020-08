Der Stadtmusikanten-Express, der wieder im Einsatz ist, erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. (Frank Thomas Koch)

Sommer, nach vielen wolkenverhangenen Wochen im Norden nun auch Sonne und Ferien zu Hause. Dafür hat sich notgedrungen so manche Bremer Familie entschieden. Viele möchten einfach auf Nummer sicher gehen und keine Corona-Quarantäne bei der Rückkehr aus Risikogebieten in Kauf nehmen. Und für viele, die von Kurzarbeit betroffen sind oder um ihren Job bangen müssen, reicht es eben nicht für eine Urlaubsreise zu den europäischen Nachbarn. Wer öfter einmal Stippvisiten in benachbarte Städte wie Hamburg und Hannover unternommen hat, weiß, dass auch der Norden viele attraktive Freizeitangebote zu bieten hat.

Doch wie viel kostet eigentlich der Urlaub zu Hause? Das Portal Homeweek.de hat in einem Ranking die Urlaubskosten in 33 deutschen Städten verglichen. Bei genauerer Nachrecherche in den Bereichen Stadtrundfahrt, Bootsverleih, Freibädern und Zoo ergibt sich folgendes Bild: Bremen liegt preismäßig im guten Mittelfeld. Als Vergleichsstädte haben wir Hamburg, Hannover, Duisburg und München ausgewählt.

Zoo am Meer im Vergleich günstig

Im Kostenvergleich unter den Zoos ist Bremen absolute Spitze, so kostet ein Familienticket im Zoo am Meer 24 Euro, im Tierpark Hellabrunn nahe den Münchner Isarauen 33 Euro und im Duisburger Zoo 41,50 Euro. Absolute Ausreißer bei den Kosten sind der Tierpark Hagenbeck in Hamburg (65 Euro für das Familienticket) und der Erlebnis-Zoo in Hannover, der mit 75 Euro zu Buche schlägt. Während der Eintritt pro Kind im Zoo am Meer 5,50 Euro kostet, fallen in Hamburg und Hannover pro Kinder-Ticket 17 Euro an. Dieser Vergleich betrifft allein die reinen Preise. Touristen wie Einheimische lieben den Zoo am Meer, der ein Kleinod direkt an der Bremerhavener Kaje ist. Aber die Tierparks in Hamburg und Hannover sind allein von der Fläche her um ein Vielfaches größer und haben sich das „Erlebnis“, wie beispielsweise eine Fahrt auf dem norddeutschen Sambesi in Hannover, auf die Fahnen geschrieben.

Absolute Publikumslieblinge sind in Bremerhaven die im Dezember 2019 geborenen Zwillings-Eisbär-Mädchen Elsa und Anna, die inzwischen ausgewachsene Teenager sind. Wer sie sehen will, muss im Vorfeld, wie in allen anderen Zoos auch, online personalisierte Tickets kaufen. Unter Corona-Bedingungen sind im Zoo am Meer zurzeit knapp 1500 Besucher pro Tag zugelassen, das sind 1000 weniger als zu normalen Zeiten. Security-Kräfte sorgten dafür, dass es vor dem Gehege der Eisbären-Damen nicht zu zu großem Gedränge komme, sagt Pressesprecherin Nicole Tönjes. Jünst musste vor Hagenbeck sogar die Polizei einschreiten, weil die anstehenden Menschen nicht mehr den gebotenen Sicherheitsabstand wahrten. Für diesen Mangel an Disziplin haben sie im Zoo am Meer kein Verständnis. Übrigens sind bei Hagenbeck jetzt zusätzlich 28 Ordner im Einsatz.

(Grafik Weser Kurier)

Laura Schmitt, Sprecherin der Bremer Bäder GmbH, hofft wie so viele Schwimmbegeisterte auf ein stabiles Hochdruckgebiet. Der Sommer und mit ihm die Gästezahlen könnten noch zulegen, das liege aber am Wetter und nicht an Corona, sagt sie. Republikweit Spitze ist Bremen in puncto Kinder- Schwimm-Ticket, das lediglich einen Euro kostet, in Duisburg und München sind es drei. In einem Punkt sind die Angaben von Homeweek allerdings nicht ganz korrekt: Ein Freibad-Besuch kostet einen Erwachsenen im nahen Weyhe zwar 3,50 Euro, in Bremen liegt der Ticket-Preis allerdings bei 4,70 Euro. Dafür ist die Familienkarte mit 6,70 Euro wieder günstig. Nur in sechs deutschen Städten werden diese Tickets angeboten. Ein differenziertes Bild ergibt sich beim Vergleich der Kosten, die für eine Stadtrundfahrt anfallen. Hier ist Bremen beim Familien-Ticket die zweitteuerste Stadt der von uns ausgewählten Städte. München liegt mit 49 Euro an der Spitze, Bremen ist sieben Euro preiswerter. In Hamburg kostet eine Familie eine Stadtrundfahrt 36 Euro. Die Nachrecherche bei den Anbietern in Hannover und Duisburg ergab , dass dort zwar keine richtigen Familien-Tickets angeboten werden, aber ein Erwachsener gleich mehrere Kinder auf sein Ticket mitnehmen kann. Die Kosten: In Hannover 18, in Duisburg 15 Euro.

Maike Bialek, Leiterin Kommunikation, Marketing und Tourismus bei der Bremer Wirtschaftsförderung, hat durchaus Grund zur Freude: So sei ein deutliches Plus bei den Tagestouristen zu verzeichnen, die angebotenen Stadtführungen seien sehr gut gebucht, betont sie. Besonders beliebt: Freiluft-Rundfahrten mit dem Stadtmusikanten-Express. Eher im unteren Bereich was die Kosten betrifft liegt Bremen beim Bootsverleih. Wer mit einem Tretboot die Alster erkunden will, zahlt 25 Euro pro Stunde, in München sind es 17 Euro, Bremen liegt mit 13 Euro beim Bootsverleih in der goldenen Mitte. Deutlich günstiger sind Hannover und Duisburg mit acht Euro pro Stunde.