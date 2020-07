Wer in diesem Sommer in einem Corona-Risikogebiet Urlaub macht, sollte vorher Rücksprache mit dem Arbeitgeber halten. (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

Wer in ein Corona-Risikogebiet reist, sollte seinen Sommerurlaub als Arbeitnehmer großzügig planen. Experten empfehlen Reisenden, auch über den Aufenthalt im Ausland hinaus freizunehmen, zusätzliche Urlaubstage einzureichen oder Überstunden abzubauen. Die Reise in ein Risikogebiet zieht auch in Bremen zwei Wochen Quarantäne nach sich. Sorgt man als Arbeitnehmer für diese Zeit nicht vor, hat man unter Umständen keinen Anspruch auf eine Lohnfortzahlung. In manchen Fällen, mahnen Experten, könnten sogar Abmahnungen drohen.

Seit Mitte Juni gilt für die meisten europäischen Länder wieder die Reisefreiheit. Doch mehr als 120 Länder und Regionen werden weiterhin als Corona-Risikogebiete eingestuft – darunter beliebte Reiseziele wie etwa die Türkei und Ägypten. Auch ein längerer Aufenthalt in den USA oder Luxemburg zieht eine zweiwöchige Quarantäne nach sich. Nachdem es am vergangenen Wochenende zu Feier­szenen am Ballermann gekommen war, brach­te Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery zuletzt auch eine Quarantäne für Mallorca-Urlauber ins Gespräch.

Bremer Urlauber, die aus einem Risikogebiet kommen, müssen sich beim Ordnungsamt melden. Ob die Maßnahme befolgt werde, könne man nicht flächendeckend kontrollieren, heißt es aus der Gesundheitsbehörde. Doch wer sich nicht an die Vorgabe halte und dabei erwischt werde, müsse mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro rechnen. Die Quarantäne sei verpflichtend.

Der Arbeitgeber könne seinen Angestellten dennoch nicht grundsätzlich verbieten, die Ferien im Risikogebiet zu verbringen, sagt Christoph Gottbehüt, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Bremen: „Das ist eine Privatsache.“ Gottbehüt betont, Arbeitnehmer müssten ihre Firmen zwar nicht darüber informieren, wo sie Urlaub machten. Er würde Beschäftigten dennoch raten, das Gespräch mit den Vorgesetzten zu suchen, falls die Reise in ein Risikogebiet gehen sollte. „Das ist die pragmatischste Lösung.“ Der Arbeitnehmer müsse frühzeitig klären, ob er zusätzlichen Urlaub oder den Abbau von Überstunden nutzen könne, um in Quarantäne zu gehen. Eine Option könne auch sein, die zwei Wochen nach der Reise im Homeoffice zu arbeiten. Einen Anspruch darauf gebe es aber nicht, sagt Gottbehüt.

Besonders an einem Industriestandort wie Bremen gebe es viele Berufe mit Tätigkeiten, die nicht von zu Hause zu erledigen seien, sagt Cornelius Neumann-Redlin, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände im Lande Bremen. Wer während der Quarantäne nicht im Homeoffice arbeiten könne und keine andere Regelung mit dem Arbeitgeber getroffen habe, müsse für diese Zeit auf seinen Lohn verzichten, so Neumann-Redlin. Das gelte vor allem für diejenigen, die in ein Land fliegen, das schon vor Reisebeginn als Risikogebiet eingestuft sei. „Dann ist die Quarantäne ein Verschulden des Arbeitnehmers.“ Auch eine Abmahnung hält Anwalt Gottbehüt in einem solchen Fall nicht für ausgeschlossen.

Wenn das Land erst während des Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt werde, liege das außerhalb der Verantwortung des Arbeitnehmers, betont Barbara Sichting-Busch. Die Rechtsberaterin der Arbeitnehmerkammer Bremen sagt, sie nehme eine große Unsicherheit bei Beschäftigten wahr, die in Risikogebiete reisen wollen. In Telefongesprächen informiert sie Arbeitnehmer, wie sie die Quarantäne abwenden können: Urlauber können zum einen schon im Ausland einen Test machen, um bei der Rückkehr ein ärztliches Zeugnis auf Deutsch oder Englisch vorzuweisen. Das Attest darf nicht älter als zwei Tage sein und muss einen negativen Befund auf eine Infektion mit dem Coronavirus aufweisen. Zum anderen können sich Rückkehrer auch nach dem Urlaub unter 115 beim Bürgertelefon melden. Dort wird ein Test veranlasst, sofern man in einem Risikogebiet gewesen ist. Liegt ein negatives Testergebnis vor, kann die Quarantäne verlassen werden. „Wer die freie Wahl hat“, sagt Sichting-Busch, „sollte in diesem Sommer dennoch auf Nummer sicher gehen und am besten auf eine Reise in ein Risikogebiet verzichten.“

Zur Sache

Stornierung: Die Rechte der Reisenden

Niemand müsse eine Reise in ein Corona-Risikogebiet antreten, sagt Parsya Baschiri, Rechtsberater der Verbraucherzentrale Bremen. Wer vom gebuchten Urlaub zurücktreten wolle, habe das Recht, die Reise beim Veranstalter kostenlos zu stornieren und das bereits gezahlte Geld zurückzuverlangen. Dies gelte aber nur für Pauschalreisen und auch nur dann, wenn der Urlaub in den Zeitraum falle, für den die Reisewarnung bestehe. Vorerst ist das bis Ende August der Fall. Wer wisse, dass er im September zu Hause bleiben wolle, solle die Reise nun stornieren und das Geld zurückfordern, sobald die Reisewarnung verlängert werde, so Baschiri. Bei einzelnen Flugbuchungen reiche eine Reisewarnung allein nicht aus, um bei einer Stornierung nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Erst wenn zudem auch ein Einreiseverbot in das Zielland bestehe, habe man gute Chancen, das Geld zurückzubekommen.