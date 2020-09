Wenn Kinder mehr als drei Tage die Woche länger als drei Stunden schreien, gelten sie nach offizieller Einschätzung als Schreibabys. (Julian Stratenschulte/dpa)

Sie schreien und schreien und lassen sich durch nichts beruhigen: Schreikinder strapazieren die Geduld ihrer Eltern und sind besonders in den Abendstunden laut. Die Babys verkrampfen sich, krümmen sich, der Kopf wird knallrot und der Bauch hart. Stundenlang kann dies dauern, und selbst füttern, singen, stillen oder ablenken hilft nicht. Meist ist dann nicht nur das Kind am Ende seiner Kräfte, sondern auch die Eltern sind fix und fertig, und im schlimmsten Fall werden sie aggressiv. Ihre Unruhe wirkt sich negativ auf das schreiende Baby aus. Ein Teufelskreis.

Wenn Kinder mehr als drei Tage die Woche länger als drei Stunden schreien, gelten sie nach offizieller Einschätzung als Schreibabys. Diese Dreierregel hat der US-amerikanische Kinderarzt Morris Wessel 1954 eingeführt. Experten sprechen davon, dass zehn Prozent aller Kinder in den ersten drei Monaten zu den exzessiv schreienden Babys gehören. Teilweise kursiert auch die Zahl, dass 20 Prozent, also jedes fünfte Neugeborene, den Eltern das Leben durch übermäßiges Brüllen schwer macht.

„Das ist eine Definitionsfrage“, relativiert die Vorsitzende des Bremer Hebammenverbands Heike Schiffling die Regel. „Es ist gar nicht so häufig wie man hört.“ Sie kann sich aus ihrer langjährigen Hebammen-Praxis nur an einen einzigen Fall erinnern. „Dass Kinder in den Abendstunden ihre Schrei-Phasen haben, ist häufig. Abends sind sie nervöser und müde. Das kann an den Eindrücken des Tages liegen oder an Verdauungsproblemen.“ Das Leben sei insgesamt unruhiger geworden, und dies wirke sich auf den Nachwuchs aus, sagt Schiffling. „Es gibt Kinder, die anfälliger sind für die Reizüberflutung durch Mediengeräusche.“ Manche Eltern meinten, ihre Kinder sollten an allem teilhaben. „Meine Meinung ist, es sollte besser weniger sein.“

Die Ursachen für das anhaltende Brüllen seien oft nicht klar. „Es gibt keine Studien dazu“, sagt die Hebamme. Auf jeden Fall sollte das Baby von einem Kinderarzt untersucht werden, um organische Ursachen auszuschließen. In den ersten drei Lebensmonaten würde der Darm nicht einwandfrei arbeiten. „Der Darm ist noch unreif, es sind keine notwendigen Bakterien da. Es dauert rund drei Monate, bis der Darm ohne Blähungen funktioniert.“ Blockaden der Halswirbelsäule könnten ebenfalls ein Grund sein.

Heike Schiffling rät den Eltern, entspannt zu bleiben. „Der Körperkontakt ist wichtig. Und das funktioniert nur, wenn die Eltern gelassen sind und selbst zur Ruhe kommen.“ Sonst sei es eine Spirale, die sich nach oben drehe. Sie beobachte, wie Mütter und Väter das Kind schaukelten, rhythmisch beklopften oder wippten. Dies sei völlig verkehrt. „Eine Begrenzung ähnlich wie die der Gebärmutter hilft dem Kind“, so Schiffling. Man könne es in eine Decke wickeln und festhalten. „Vielleicht schreien sie trotzdem weiter. Auch schon mal ein bis zwei Stunden. Schreien ist die einzige Sprache, die das Kind hat. Aber auf Dauer überträgt sich die Ruhe.“

Wenn sich die Situation in einer Familie dramatisch zuspitzt, hilft in Bremen die Schrei-Ambulanz. Hier stehen der Diplom-Psychologe Thomas Harms und zwei weitere Therapeuten den gestressten Eltern zur Seite. „Bei den Familien herrscht große Not und eine hohe Belastung, wenn sie zu uns kommen“, sagt Harms. Eltern würden von den Jugendämtern oder Sozialämtern geschickt, auch Hebammen, Kinderärzte oder Geburtshäuser würden die Schrei-Ambulanz empfehlen. Es sind etwa 50 Familien pro Jahr, die die psychotherapeutische Praxis in der Nähe des Bahnhofs aufsuchen.

„Viele kommen in akuten Situationen drei- bis fünfmal zu uns“, sagt Harms. Die Behandlung sei eine körperorientierte Krisenintervention, die schon nach kurzer Zeit viel bewirke. Harms hat die „emotionelle erste Hilfe“ selbst entwickelt. „Man kann sehr schnell helfen. Die Babys sind sehr beweglich und die Beschleuniger für die Behandlungsprozesse. Es ist ein Segen.“

Es gelte vor allem, die Beziehungsfähigkeit der Eltern zu verbessern. „Sie müssen lernen, ihre Körpererregungszustände zu steuern.“ Dies gelinge mit der Atmung, mit gezielter Körperwahrnehmung. „Die Mutter oder der Vater muss lernen, die Verbindung zu sich selbst aufrecht zu halten. Sich zu erden und zu stabilisieren. Gleichzeitig muss sie die Verbindung zum Baby halten.“ Es seien zwei Seiten einer Medaille.

Die Gründe für das anhaltende und laute Brüllen bei Kindern seien vielfältig, erklärt Harms. „Babys teilen unangenehme Dinge über das Schreien mit. Dies können Befindlichkeitsstörungen sein oder Spannungen, die das Kind im Raum ausmacht.“ Es könnten auch psychische Hintergründe sein, warum ein Baby schreie. Belastungen vor oder während der Geburt könnten auch eine Ursache sein. „Die Babys erzählen uns von den Hochbelastungen, die sie erfahren haben. Sie teilen uns Verletzungserlebnisse mit und schreien, als könnten sie sterben.“

Thomas Harms ist in Deutschland einer der bekanntesten Therapeuten für Schreikinder. Angefangen hat er mit einer Schrei-Ambulanz in Berlin. 1996 ist er in die Hansestadt gekommen und leitet seitdem die Bremer Schrei-Ambulanz. Er hat zahlreiche Bücher zu dem Thema verfasst und in den vergangenen 25 Jahren gut 400 Menschen ausgebildet. Die Aufmerksamkeit für das Thema Schreikinder sei in Deutschland gestiegen. „Wir haben ein sehr breites Angebot von Menschen, die darauf spezialisiert sind“, sagt Harms.

Hilfe erhalten Eltern von Schreikindern in Bremen in der Schreiambulanz Zepp (Zentrum für primäre Prävention) in der Bahnhofstraße 12, Telefon 349 12 36; und in der Babyzeit in Bremen, Babette Wegehaupt, Bremerhavener Straße 49/51, Telefon 959 60 54. Weiterführende Informationen im Internet unter www.eeh-deutschland.de und unter www.babelli.de/schreiambulanzen/.