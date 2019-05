Im österreichischen Linz gibt es ihn schon, den Zebrastreifen mit 3-D-Effekt. (Fotokerschi.At/dpa)

In Amsterdam gibt es welche in den Regenbogenfarben, in Island und Österreich sogar welche mit 3-D-Effekt und in Findorff in der Münchner Straße gibt es sie mit Herzchen-Aufdruck. Der Gestaltung solcher Fußgänger-Übergänge (FGÜ), wie es im Fachjargon etwas langweilig heißt, sind also kaum Grenzen gesetzt. Einziges Manko: In Bremen gibt es aus unerfindlichen Gründen einfach zu wenige Zebrastreifen, wie die FGÜ auch genannt werden.

Weshalb das so ist, das wundert nicht nur die stellvertretende Ortsamtsleiterin Manuela Jagemann.

Dass da durchaus noch Luft nach oben ist, unterstrichen die Diplom-Ingenieurinnen Anne Mechels und Franziska Peters vom Referat 51, des beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr angesiedelten Teams Nahmobilität, jetzt in ihrem Vortrag, den sie bei der jüngsten Fachausschuss-Sitzung Nachhaltige Mobilität des Beirats Östliche Vorstadt hielten. Sie und eine weitere Kollegin sind seit Jahresbeginn für die Förderung fußverkehrsfreundlicher Maßnahmen und des Rad­verkehrs zuständig. Denn, auch das räumten die Fachfrauen ein, die Straßenverkehrsordnung sei generell nicht besonders fußgängerfreundlich.

500.000 Euro im Jahr

Allein für die Installation neuer Querungshilfen werden in Bremen pro Jahr eine halbe Million Euro zur Verfügung gestellt. Damit liegt es im Vergleich mit einer Millionen-Metropole wie Berlin gar nicht so schlecht, dort ist die Summe doppelt so hoch. Seit 2003 wird seitens des Bundes die verstärkte Einrichtung von Querungshilfen empfohlen. Anlass des Vortrages war unter anderem ein Bürgerantrag, in dem gefordert wurde, die Ampel an der Friedrich-Karl-Straße, die sonntags abgeschaltet ist, wieder in Betrieb zu nehmen. Eine Mutter hatte die mangelnde Absicherung beklagt, wenn Kinder die Straße zum gegenüberliegenden Eiscafé queren wollten. Ursprünglich waren die Ampelanlagen am Sonntag abgeschaltet worden, um Strom zu sparen.

Das Amt für Straßen und Verkehr (ASV)hatte eben aus diesem Grund 2005 auch eine Nachtabschaltung von Ampeln verfügt. Diese Sparmaßnahme sei aber inzwischen überholt, weil in den vergangenen Jahren verstärkt LED-Beleuchtung eingesetzt worden wäre, betonten die Verkehrsexpertinnen. Schließlich fassten die Mitglieder des Fachausschusses den einstimmigen Beschluss, der Einfachheit halber die Lichtsignalanlage, so der Fachbegriff, an der Querung zum Eiscafé auch sonntags wieder in Betrieb zu nehmen.

Wie schwierig die Installation von FGÜ im Stadtgebiet ist, ahnt der Laie kaum. Ist sie doch von verschiedenen Faktoren abhängig. Die Einbettung in eine Straße, auf der eine Straßenbahn ohne eigenes Gleisbett fährt, gehe schon mal gar nicht, weil das Gefahrenpotenzial dann einfach zu hoch sei. Für die Stadtplanerin und Grünen-Politikerin Angelika Schlansky erschließt sich nicht, weshalb es im europäischen Ausland sehr wohl die Kombination von Ampelanlagen und Fußgänger-Überwegen gibt, in Bremen dagegen nicht. Argumentiert werde, dass das unmittelbare Aufeinanderfolgen von zwei Querungshilfen für Verwirrung und somit sogar für Lebensgefahr sorgen könnte. Ebenfalls diskutiert wurde, ob es nicht sinnvoll sein könnte, auch in Bremen sogenannte Countdown-Ampeln zu installieren, wie es sie beispielsweise in Kopenhagen, Hamburg und Wien gibt.

Prioritätenliste vorgelegt

Sie zeigen die verbleibende Minuten- und Sekundenzahl an, bis die Ampel wieder umspringt. Ein Vorteil besonders für Menschen, die nicht so schnell zu Fuß sind und/oder auf einen Rollator angewiesen sind. Das Thema Querungshilfen bleibt generell ein kniffliges, das wurde auch deutlich, als die Sprache auf die Querung Horner Straße/Humboldtstraße kam. Dort gibt es auf jeder Seite eine Ampel, flankiert von einer sanften Hochpflasterung. Der SPD-Politiker Daniel de Olano sagte, dass die Ampel, die stadteinwärts führe, durchaus verzichtbar sei. Der Behindertenbeauftragte Joachim Steinbrück hatte sich dafür eingesetzt, dass die Ampelanlage gerade wegen der Nähe zum Gesundheitsamt mit einem akustischen Signal für Blinde und Sehbehinderte versehen wird.

Erörtert wurde von des Mitgliedern des Fachausschusses dann auch, ob es sinnvoll sein könnte, an der Bismarckstraße/Ecke Ramdorstraße auf Höhe der Kita Betty-Gleim-Haus einen Zebrastreifen einzurichten. Angesichts des hohen Verkehrsaufkommens, das dort herrscht, bezeichnete Daniel de Olano diese Vorstellung als gruselig. Auch für Anne Mechels ist das nicht realisierbar, selbst wenn an dieser Stelle Tempo 30 eingeführt werden sollte, weil die Bismarckstraße hier vierspurig ist. Über eine Ampel könne man aber sehr wohl nachdenken. Als sinnvoll schätzt Daniel de Olano auch die Einrichtung einer Querungshilfe respektive Ampel an der Bismarckstraße/Ecke St.-Jürgen-Straße ein, weil es sich hier um einen potenziellen Unfallschwerpunkt handele.

Prioritätenliste

Querungshilfen werden entweder projektbezogen oder aus Mitteln des Stadtteilbudgets realisiert. „Wir haben eine generelle Priorisierungsliste erstellt und dieses Paket an das Amt für Straßen und Verkehr gegeben, das diesen Maßnahmenkatalog auch inzwischen gut umsetzt.“ Dazu gehört unter anderem die Realisierung der Fahrradschiene vom Osterdeich zur Pauliner Marsch, die lange auf der Wunschliste gestanden habe. Aber, räumte Manuela Jagemann ein, größere Projekte scheiterten öfter an zu hohen Kosten, und die Mittel der Stadtteilbudgets seien nun einmal begrenzt. Der Mittelwert der Kosten für die Einrichtung eines FGÜ beläuft sich immerhin auf rund 31 000 Euro.