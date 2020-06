Viele Beiräte in Bremen verzichten aktuell auf ihre Präsenssitzungen. (FOCKE STRANGMANN)

Jeder Beirat, der im Moment auf Präsenzsitzungen verzichtet und auf Video- oder Telefonkonferenzen ausweicht, bekommt wenn gewünscht in technischen Fragen und in denen der Ausstattung Hilfe: Das ist das Versprechen der Senatskanzlei. Dass es bei der Unterstützung in manchen Fällen aber hakt, moniert Hartmut Bodeit, Sprecher der CDU-Fraktion für Beiräte und Bürgerbeteiligung. „Jetzt hat man sich Digitalisierung auf die Fahne geschrieben, aber viele Ortsämter sind nicht vernünftig ausgestattet“, kritisiert er. Ebenso missfällt dem Abgeordneten, dass die Beteiligung der Bürger an den Sitzungen oft nicht oder nur in sehr beschränktem Maße möglich ist, weil es an den Voraussetzungen, Sitzungen per Livestream ins Internet zu übertragen, fehlt. Bodeit: „Die Bereitstellung einer Lösung fällt der Senatskanzlei offenbar schwer.“

Der Sprecher der CDU-Fraktion für Beirate und Bürgerbeteiligung Hartmut Bodeit. (Fanslau)

Kritik an aus ihrer Sicht fehlender Bürgerbeteiligung üben auch die CDU-Politiker Dirk Paulmann, Vorsitzender des Beirats Mitte und Michael Jonitz, Vorsitzender des Ortsverbands Mitte/Östliche Vorstadt. Der Beirat Mitte kommt derzeit nur virtuell zusammen, Fragen der Bevölkerung sind schriftlich möglich. Im Nachgang der Sitzung am 30. Juni soll die Stellungnahme zum Areal der ehemaligen Bundesbank lediglich im Umlaufverfahren beschlossen werden. „Die Öffentlichkeit wird da komplett ausgeschlossen“, sagt Jonitz. Mit dem Vorschlag, das Thema bei einer Präsenzsitzung zu diskutieren, konnte sich die CDU nicht durchsetzen.

Sprecher bescheinigt Senatskanzlei gute Arbeit

Martin Prange, Leiter der zuständigen Abteilung in der Senatskanzlei, gibt der CDU zumindest in Sachen Bürgerbeteiligung Recht. „Für die Transparenz der Demokratie ist sie nicht zu unterschätzen“, sagt er. „Aktuell haben wir da Einschränkungen.“ Was die technische Unterstützung der Beiräte angehe, sei schon viel passiert. „Wir haben die Order, alles, was nötig ist und in einem vertretbaren finanziellen Rahmen liegt, zu ermöglichen“, sagt Prange. „Um alles, was im Moment an uns herangetragen wird, kümmern wir uns so schnell wie möglich.“ Auch der Sprecher der Beirätekonferenz, Stefan Markus (SPD), bescheinigt der Senatskanzlei nach einigen Anlaufschwierigkeiten derzeit eine gute Arbeit. Allein die technischen Voraussetzungen der etwa 300 Beiratsmitglieder in Bremen seien sehr verschieden. Außerdem arbeite die Senatskanzlei daran, die technische Ausstattung der Ortsämter zu verbessern.

Der Hemelinger Beirat tagte im Juni öffentlich im großen Saal im Bürgerhaus Mahndorf. Die Sitzung wurde in Echtzeit ins Internet übertragen. Zuschauer hatten dabei die Möglichkeit, live Fragen zu stellen. Die technische Realisierung kam vom Hemelinger Jugendbeirat. Technisch noch nicht ganz so weit sind die beiden Beiräte in Osterholz und in der Vahr. Diese setzen für ihre Sitzungen auf große Säle, um die Beteiligung der Bevölkerung zu ermöglichen. Der Osterholzer Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter (CDU) hält die Unterstützung der Senatskanzlei für ausreichend. „Eigentlich ist das optimal gelaufen“, sagt er. Heimarbeitsplätze für Mitarbeiter, Video- und Telefonkonferenzen – all das sei möglich gewesen.

Im Bremer Westen seien „im Großen und Ganzen Präsenzsitzungen gewünscht“, sagt Ortsamtsleiterin Ulrike Pala, „aber wir passen uns flexibel an die unterschiedlichen Gegebenheiten an“. So stimme man in Findorff, Walle und Gröpelingen die Sitzungs-Räumlichkeiten jeweils bewusst auf die Themen ab. Für die kommende Woche ist in Gröpelingen eine Premiere geplant: Erstmals soll dann eine Sitzung mit bis zu 40 Zuschauern live im Internet übertragen werden. In Huchting hofft man, dass am Montag in der Aula des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums die realen Plätze reichen werden. „Ob wir die Sitzung streamen können, hängt davon ab, ob das WLAN der Schule dafür ausreicht“, sagt Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann. In Obervieland hat der Beirat seine Sitzungen bereits im Internet gestreamt.