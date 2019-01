Die Abgeordneten Ralph Saxe (links) von den Grünen und Helmut Weigelt von der SPD im Gespräch über das überarbeitete Beirätegesetz. (Karsten Klama)

Das Stadtbürgerschaft hat auf ihrer jüngsten Sitzung das Ortsgesetz über die Beiräte und Ortsämter mit breiter Mehrheit und sogar ohne Gegenstimmen beschlossen. Sind die Beiräte dadurch künftig besser aufgestellt?

Ralph Saxe: Ja, sie sind jetzt besser aufgestellt, ich glaube schon, dass es eine Stärkung der Beiräte ist. Das etwas unklare Verhältnis zwischen Beiräten und Behörden ist verbindlicher geklärt worden. Ab sofort können die Beiräte die senatorischen Dienststellen dazu verpflichten, in ihre Sitzung zu kommen. Selbst die jetzt vorgeschriebene Eingangsbestätigung nach spätestens sechs Tagen dient den klareren Verhältnissen.

Helmut Weigelt: Wir haben uns viel Zeit genommen und die Beiräte umfangreich beteiligt, um dieses Ortsgesetz hinzubekommen. Ich finde, die gründliche Beratung hat sich gelohnt und wird sich in der Beiratsarbeit auszahlen.

Muss man wirklich in ein Gesetz schreiben, dass eine Behörde den Briefeingang von Beiräten bestätigen muss? Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Saxe: Es war aber keine Selbstverständlichkeit, daher nun die gesetzliche Vorgabe.

Weigelt: Ich kann das nur unterstreichen. Ein wirklich wichtiger Punkt ist, dass die Behördenvertreterinnen und Vertreter nun verpflichtet sind, in die Beiratssitzung zu kommen. Das ist ein deutlicher Fortschritt. Ich selbst bin auch fest davon überzeugt, dass es den Beiräten tatsächlich weiterhilft bei der Zusammenarbeit mit den senatorischen Dienststellen. Vorher wurde das teilweise als Kann-Bestimmung ausgelegt.

Saxe: Genau. Das geänderte Gesetz ist vor allem ein Ausdruck von Unzufriedenheit bei den Beiräten im Umgang mit den Behörden. Da haben wir eine Verbesserung erreicht.

Welche wichtigen Punkte gibt es noch?

Saxe: Mir war auch wichtig, dass es eine Regelung für den Fall von Zuständigkeitsstreitigkeiten getroffen wird. Es kann ja strittig sein, ob zum Beispiel bei einem Verkehrsprojekt ein Stadtteilbezug vorliegt und damit der Beirat zuständig ist. Die neue Klärungsmöglichkeit mit der Fachdeputation als Vermittler wird nach meiner Überzeugung dazu führen, dass künftig mehr Beiräte die Zuständigkeiten eindeutig geklärt haben wollen, ohne gleich vor Gericht ziehen zu müssen.

Weigelt: Der Rechtsweg bleibt den Beiräten natürlich offen, es wird aber eine Vermittlerinstanz zwischengeschaltet.

Die Fraktion der Linken hatte angeregt, dass die Beiräte nicht nur in bestimmten Fällen, sondern generell die Möglichkeit erhalten sollten, eine Beratung in der Stadtbürgerschaft zu beantragen. Wie stehen Sie dazu?

Weigelt: Wenn sich die Stadtbürgerschaft mit den verschiedensten Anliegen aus dem Beiratsbereich befassen müsste, ohne dass es eine Begrenzung gäbe, wäre sie überfordert. Wir haben heute schon die Situation, dass die Tagesordnungen sehr voll sind und es zeitweise einen Antragsstau gibt.

Saxe: Ich sehe das etwas anders und finde schon, dass die Sitzungen der Stadtbürgerschaft lebendiger werden könnten – auch bei den Themen, die dort diskutiert werden und deren Aktualität.

Eine neue Vorgabe zu den Jugendbeiräten besagt, dass diese Gremien zu gleichen Teilen aus Jungen und Mädchen bestehen sollen. Ist das nicht illusorisch angesichts der überschaubaren Bewerbungen? Und eine gleichartige Quote für die Stadtteilbeiräte gibt es ja nicht.

Weigelt: Dieser Passus ist nach meinem Kenntnisstand auf Anregung der Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau hineingekommen. Ich sehe es als Zielvorgabe und in erster Linie als eine Chance.

Saxe: Es heißt ja nicht „müssen“, sondern „sollen“. Die Bildung eines Jugendbeirats wird an der Vorgabe nicht scheitern. Es besteht aber nun einmal heute weiterhin eine strukturelle Benachteiligung von Frauen, deshalb finde ich die Zielvorgabe richtig.

Eine Weile schon gilt die Regelung, dass sich der Beirat vom Justizsenator beraten lassen kann. Anfangs gab es von der senatorischen Behörde selbst Bedenken dagegen – welche Erfahrungen gibt es inzwischen dazu?

Weigelt: Es funktioniert! Die Beirat hat außerdem noch die Möglichkeit, einen Anwalt einzuschalten und zu finanzieren – zum Beispiel aus den Globalmitteln des Beirats.

Saxe: Vieles ist rechtlich immer komplizierter geworden, auch für die Beiräte. Und die Gestaltungsmöglichkeiten haben zugenommen, da ist es manchmal gut, eine Beratung zu nutzen. Der Bedarf dafür hat zugenommen.

In manchen Beiräten besteht die Tendenz, über Bauanträge grundsätzlich nicht-öffentlich zu beraten, was auf Kritik der Bürger stößt. Im Gesetz heißt es nun, „Bauverfahren von besonderem öffentlichen Interesse“ könnten unter Beachtung des Datenschutzes öffentlich beraten werden. Wie beurteilen Sie das?

Weigelt: Es war nicht einfach, einen entsprechenden Gesetzestext zu formulieren. Das Thema ist kompliziert, und der Datenschutz kann sogar blockierend wirken. Grundsätzlich haben die Beiratsmitglieder ein großes Interesse daran, dass die Öffentlichkeit im Stadtteil über Bauprojekte informiert wird. Hier haben die Beiräte auch eine besondere Verantwortung, dass das auch gelingt.

Saxe: Die Stärke von Beiräten ist ja gerade, dass möglichst alles öffentlich beraten wird. Sie ist für mich die Keimzelle der Bürgerbeteiligung auf Stadtteilebene. Immer deutlicher wird auch der Wunsch der Beiräte, bei Bauanträgen mehr Rechte zu bekommen. Bisher werden sie nur informiert, dürfen aber nicht mitentscheiden. Das müssen wir uns genau anschauen, ob man auch dort die Rechte der Beiräte stärken kann.

Ein Ausblick: Auf welche Felder könnte das Stadtteilbudget künftig ausgeweitet werden?

Saxe: Weil die Stadtteilbudgets an die Entscheidungsrechte der Beiräte gekoppelt sind, kommen neben der Verkehrslenkung mit Stadtteilbezug nur bestimmte Bereiche infrage. Man könnte es ausdehnen etwa auf die Gestaltung und Umgestaltung von Grünanlagen sowie soziokulturelle Projekte im Stadtteil.

Weigelt: Das sehe ich genauso. Wichtiger ist mir aber zunächst eine personelle Stärkung der Ortsämter, die den Beiräten zuarbeiten. Wir haben mit der Ausweitung der Rechte der Beiräte das Arbeitspensum der ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder erheblich erhöht, und sie brauchen mehr Unterstützung seitens der Ortsämter.

Saxe: Dem stimme ich ausdrücklich zu. Wir müssen die Ortsämter stärken und auch einen Springerpool für Vertretungsfälle aufbauen.

Das Gespräch führte Detlev Scheil.

Zu den Personen

Ralph Saxe

Der 59-jährige Grünen-Politiker gehört seit 2011 der Bremischen Bürgerschaft an. Zuvor war er langjähriges Beiratsmitglied in Schwachhausen.

Helmut Weigelt

Der 70-jährige Sozialdemokrat ist seit 2011 Bürgerschaftsabgeordneter und seit 2015 Vorsitzender des Ausschusses für Bürgerbeteiligung, bürgerschaftliches Engagement und Beiräte. Er war früher Beiratsmitglied in der Vahr.

Zur Sache

Das neue Beirätegesetz

Das Beirätegesetz als Grundlage für die Arbeit der 22 Bremer Stadtteilbeiräte und der Ortsämter war 2010 überarbeitet worden, doch der Bremer Politikwissenschaftler Lothar Probst stellte 2014 in einer von der Senatskanzlei in Auftrag gegebenen Studie zahlreiche Mängel fest. Vor allem beklagen Beiräte, dass ihre Informations-, Beteiligungs- und Entscheidungsrechte immer wieder ignoriert werden. Die jüngste, von SPD und Grünen angestoßene Gesetzesänderung ist am 20. Dezember 2018 in Kraft getreten. Sie sieht unter anderem vor, dass künftig die Verwaltung Einladungen in eine Beiratssitzung nicht mehr ignorieren kann. Und: Sind sich Stadtteilparlamente und Verwaltung bei Entscheidungsrechten uneins, wird künftig die Fachdeputation als vermittelnde Stelle eingeschaltet.