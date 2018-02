Noch halten die Fernbusse am Breitenweg, in zwei Jahren soll der neue ZOB hinter dem Übersee-Museum fertig sein. (Frank Thomas Koch)

Zentrales Thema bei der Fachausschuss-Sitzung Bau und Verkehr des Beirates Mitte war der geplante Zentrale Omnibus Bahnhof (ZOB) hinter dem Übersee-Museum. Nach einem Ortstermin, an dem unter anderem Ortsamtsleiterin Hellena Harttung und ihre Stellvertreterin Manuela Jagemann teilgenommen hatten, hat sich aus Sicht der Mitglieder des Fachausschusses Bau und Verkehr noch Diskussionsbedarf ergeben.

Die Zufahrt zu dem Fernbus-Terminal solle über den Breitenweg sein, dort müsse der Fahrradverkehr allerdings besonders abgesichert werden, sagte Manuela Jagemann in der Sitzung. Und noch seien nicht alle Flächen für diese Zufahrt aufgekauft worden. Die Busse sollen den Fernbusbahnhof über die Bürgermeister-Smidt-Straße verlassen.

Im Jahr 2020 soll der Busbahnhof fertig sein. Auf dem Gelände sollen neun normal lange Parkbuchten für Busse und zwei Parkbuchten für Busse mit Anhängern entstehen und das geplante Parkhaus auf dem Schotterweg beim Handelsmuseum, unweit des jetzigen Bahnüberganges. „Das wird dann eine sehr enge Parkhauszufahrt werden. Wir denken, dass eine Zufahrt von der Seite günstiger wäre“, sagte Manuela Jagemann. Als eher ungünstig beurteilt sie auch die Positionierung des Taxistandes hinter dem Übersee-Museum, an der Stelle, an der jetzt die Müllbehälter stehen: „Das ist keine gute Ecke“, betonte sie.

Ein weiteres Problem sehen die Mitglieder des Fachausschusses darin, dass es voraussichtlich keine frei zugänglichen Toiletten im Parterre des Parkhauses geben soll, in dem auch andere Service-Einrichtungen untergebracht werden sollen. Und der Ausschuss sähe es gerne, dass die Benutzung der Toiletten gratis ist.

Matthias Rauch von den Linken merkte an, dass außerdem überprüft werden sollte, ob es auf dem geplanten Areal auch eine Entsorgungsstation für die Toiletten der Fernbusse geben werde. Die Mitglieder des Fachausschusses monierten zudem, dass im Parkhaus keine Fahrradstellplätze geplant sind, auch in diesem Punkt wollen sie eine Nachbesserung fordern. „Wir werden ein Auge darauf haben und bereiten uns bereits gedanklich auf eine Stellungnahme vor“, so der Tenor.

Stellungnahme zu Fahrradstraße in Parkallee

Eine Stellungnahme seitens des Ausschusses an die Adresse des Verkehrssenators wird es auch zur Fahrradstraßen-Problematik in der Parkallee geben: „Wir lehnen die Verkehrsführung, so wie sie jetzt geplant ist, ab“, betonte der Sprecher des Bau- und Verkehrsausschusses des Beirates Mitte, Joachim Musch (Bündnis 90/Die Grünen). Er räumte aber auch ein, dass der Beirat bislang noch nicht in das Verfahren involviert sei. Es habe noch kein offizielles Anhörungsverfahren gegeben.

Zur Fachausschuss-Sitzung waren, wie berichtet, sechs Mitglieder der Bürgerinitiative Fahrradstraße gekommen, darunter der Apotheker Tammo Funke und ein Vertreter von Haus und Grund. Die Anrainer treibt die gemeinsame Sorge um, dass sie durch die Pläne des Verkehrsressorts vom Verkehrsfluss abgeschnitten werden könnten. „Wir möchten diesen Prozess mitgestalten“, sagte Funke. Joachim Musch versicherte, dass der Beirat Mitte die Interessen der Anrainer ganz stark berücksichtigen werde, damit die ansässigen Geschäfte und Arzt-Praxen weiter auf der Geradeaus-Spur beliefert werden könnten.

Den Prozess mitzugestalten, dazu wird es im Zuge des geplanten Runden Tisches der Beiräte Mitte und Schwachhausen die Möglichkeit geben, der im März zum ersten Mal tagen soll. Auch Ortsamtsleiterin Hellena Harttung wird dabei sein.

Ampelschaltung am Brill

Matthias Rauch von den Linken plädierte auf der Fachausschusssitzung Bau und Verkehr darüber hinaus dafür, die Schaltung der Ampelanlagen an der Brillkreuzung zu optimieren. Denn die Umgestaltung des Geländes rund um die Brillkreuzung werde ja ohnehin noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen. Es könne nicht angehen, dass die Fußgänger- und Radfahrer-Ampeln minutenlang auf Rot stehen blieben, wenn auf der anderen Seite pausenlos die Straßenbahnen führen. Ein Umstand, der dazu verleite, bei Rot quer über die Straße zu laufen, um die Bahn zu erwischen. Innerhalb des vergangenen Dreivierteljahres sei es an der Stelle zu zwei schweren Unfällen mit Verletzten gekommen. Das gelte es künftig zu vermeiden.

Joachim Musch wies allerdings darauf hin, dass durch eine durchgängige Ampelschaltung zumindest eine Gefahrenquelle am Brill ausgeschaltet worden sei. Und Manuela Jagemann will das zum Anlass nehmen, für eine der nächsten Ausschusssitzungen den Ampelspezialisten des Amtes für Straßen und Verkehr einzuladen.

In Sachen Postamt 5, das von einem Hamburger Investor zu einem Studentenwohnheim umgebaut werden soll, gibt es nichts Neues zu berichten. Klar ist momentan nur, dass er einen Käufer für das Objekt sucht.