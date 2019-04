Im Beirat Mitte ging es um den Abriss des Parkhauses Mitte mit 1060 Parkplätzen. (Frank Thomas Koch)

Weshalb ausgerechnet dieser Abend? Diese Frage stellten sich die Mitglieder des Beirates Mitte und auch die Zuhörerschaft im Pavillon des Paritätischen. Denn dem Halbfinal-Spiel des DFB-Pokals zwischen Werder und dem FC Bayern München geschuldet waren bei der jüngsten Sitzung des Beirates Mitte beide Seiten ausgedünnt.

Und das, obwohl es um ein heißes Eisen ging, den geplanten Abriss des Parkhauses Mitte durch den Bau-Unternehmer und Investoren Kurt Zech, der sich gemeinsam mit Ronny Meyer, Staatsrat im Bauressort, Reinhard Viering, Leiter Stadtentwicklung/-planung im Bauressort und Dirk Kühling vom Wirtschaftsressort den Fragen des Beirats und des Publikums stellte. „Wir sind heute gar nicht beschlussfähig“, resümierte Ortsamtsleiterin Hellena Harttung. Nun will der Beirat bis Ende des Monats eine Stellungnahme erarbeiten. Zumal der von Viering und Kühling erarbeitete Entwurf für die in der nächsten Woche tagende Bau-Deputation erst gegen 14 Uhr in den Mail-Postfächern der Beiratsmitglieder gelandet war.

Dementsprechend empört waren die Reaktionen. So verlas Joachim Musch, Sprecher des Bausschusses im Beirat Mitte, seine Stellungnahme zur Beiratsbefassung „Verkauf des Parkhauses Mitte“: „Der Beirat entscheidet im Blindflug, obwohl von den senatorischen Stellen als auch von den Investoren eine sorgfältige Vorbereitung vor circa zwei Jahren zugesagt worden ist“, kritisierte der Grünen-Politiker die mangelnde Transparenz und die Degradierung des „Beirates zu einem reinen Abnickgremium“.

Sowohl Viering als auch Meyer wiegelten ab: Solch anspruchsvolle Projekte brauchten eben ihre Zeit und es werde jetzt so viel Druck gemacht, um den Kaufvertrag noch in dieser Legislaturperiode vor der Bürgerschaftswahl unter Dach und Fach zu bringen. Sonst verzögere sich das Projekt um ein weiteres halbes Jahr.

Zech beteuerte, dass Beirat sowie Öffentlichkeit an allen weiteren Schritten des Bauprojektes auf dem Areal des Parkhauses Mitte intensiv beteiligt werden würden, so wie es bei seinem Projekt am Europahafen auch ­geschehen sei. Es gelte jetzt einen intelligenten Nutzungs-Mix aus Einzelhandel, Wohnraum und Büros zu kreieren, „sonst ist die Innenstadt tot“, so Zech. Der Vertrag sei für die Stadt sozusagen doppelt „durch Gürtel und Hosenträger“ abgesichert, wie er es formulierte. Es bestehe ein beidseitiges Rücktrittsrecht. Mit dem Abriss des Parkhauses Mitte fallen in der Innenstadt 1060 Parkplätze weg. Das sei vom Bauressort durchaus so gewollt, Stichwort autofreie Innenstadt, betonte Ronny Meyer.